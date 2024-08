Vandalizzati gli uffici della sede dell’Agenzia delle Dogane di Gaggiolo

Tutti i vetri dell’edificio dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane di Gaggiolo, frazione di Cantello che risultavano rotti. Un atto vandalico in piena regola che si è verificato nella notte di venerdì ed è stato scoperto dagli addetti, ma anche dai molti frontalieri che sono passati per il confine di Stato con la Svizzera.

«È in corso la valutazione dei danni ed il ripristino della piena funzionalità dei nostri uffici», spiega dall’Agenzia, contattata da Varesenews per avere informazioni sull’accaduto. Da quanto risulta, il fatto dovrebbe inquadrarsi come “semplice“ atto vandalico, e sull’accaduto è stata aperta un’indagine attraverso la segnalazio e di quanto avvenuto alle autorità di pubblica sicurezza.

«Il responsabile della Sezione Operativa di Gaggiolo ha altresì informato le autorità competenti perché vengano intraprese tutte le azioni necessarie per punire i colpevoli ed evitare il ripetersi di fatti di questo genere», specificano infine dell’Agenzia.