A Busto Arsizio camminata e biciclettata con i Circoli Laudato si’

Sta per concludersi “Il Tempo del Creato”, il periodo che va dal 1 settembre al 4 ottobre in cui i cristiani in tutto il mondo si mobilitano attraverso i Circoli Laudato Si’ per prendersi cura della Casa comune in azioni concrete di sostegno e ricerca di giustizia, solidarietà e fraternità, per realizzare quella che Papa Francesco – cui i circoli si ispirano – definisce ecologia integrale.

Sul territorio di Busto Arsizio i due Circoli Laudato Si’ esistenti organizzano per sabato 28 settembre, dalle 16:30, una iniziativa che coinvolge tante associazioni di volontariato che in modi diversi si occupano del creato e dei suoi abitanti: in linea con il tema del Tempo del Creato 2024 “Sperare ed Agire con la Creazione – le primizie della speranza”, si svolgeranno contemporaneamente una biciclettata e una camminata per le vie della città partendo dal parco urbano San Giuseppe intitolato a Emanuela Loi (si trova tra la via Bellini e la via Galvani). Qui si formeranno due gruppi, quello che percorrerà le strade di Busto in bicicletta e quello di chi farà il percorso a piedi. Per ogni itinerario sono perviste tre soste durante le quali i partecipanti all’iniziativa conosceranno le associazioni del territorio e le loro esperienze al servizio delle persone, vere primizie di speranza nello spirito della cura del creato.

Queste le tappe previste: i ciclisti partiranno alla volta del parco del Museo del Tessile e incontreranno Plastic Free, poi in via Salvator Rosa sarà la volta dell’associazione Madonna Regina, infine in via Ferrer saranno accolti da Passaparola. Chi si sposterà a piedi, invece, farà la prima sosta presso l’Oratorio San Filippo e l’associazione Ali d’Aquila, poi a Villa Tosi incontrerà le associazioni Alpini, SoS Stazione e Croce Rossa. Si proseguirà alla piazzetta davanti al Tempio Civico per conoscere l’associazione Quindi.

Il servizio che le diverse associazioni di volontariato operano nella nostra città è tangibile espressione di una speranza che, camminando insieme agli altri, si trasforma in azione. Per questo il simbolo concreto che caratterizzerà questa edizione dell’iniziativa sarà un puzzle realizzato dagli amici dell’Anffas ispirandosi alla Laudato Si’ e al tema del Tempo del Creato. La conclusione della camminata e della biciclettata sarà presso il chiostro del Parrocchia dei Frati, con arrivo previsto verso le 18:30. Qui i due gruppi comporranno il puzzle nella sua unità, portando i pezzi raccolti presso ogni tappa. L’iniziativa si concluderà con un aperitivo finale, ad offerta libera a favore della Mensa dei poveri. Accompagneranno il percorso i volontari della Croce Rossa per garantire un servizio di pronto soccorso e vigilanza.

