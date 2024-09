A Castellanza l’ inaugurazione della Grande Piazza Lineare e festa dello sport

A seguito degli interventi di riqualificazione a bando regionale che hanno interessato le aree lungo l’asta del fiume, Castellanza si appresta a “riaprire” ufficialmente ai cittadini, le tre piazze che la caratterizzano, completamente rinnovate. “Un ulteriore passo avanti nel processo di rigenerazione urbana che favorisce non solo una trasformazione fisica degli spazi, ma soprattutto contribuisce a migliorare il contesto sociale e relazionale” -dichiara il vice sindaco reggente Cristina Borroni.- “ Un’opportunità straordinaria per tutti i cittadini e per le Associazioni, che hanno a disposizione un luogo di aggregazione all’aperto per vivere momenti di incontro e socialità. Luogo che va vissuto, curato e continuamente migliorato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione pubblica, le associazioni e ogni singolo cittadino.”

Il programma:

Per l’ intera giornata, nella quale si svolgerà anche la Festa dello Sport, le Associazioni cittadine in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, animeranno l’area della Biblioteca (sala conferenze e area fronte e retro) la piazza del Mercato (Piazza Visconti Cerini) e piazza Castegnate, con moltissime attività ludico motorie e culturali, esposizioni, donazioni, un’area Food e tanta musica.

Si alterneranno, dal mattino e per tutto il pomeriggio esibizioni e prove gratuite di karate e difesa personale, danza, fitness, ginnastica artistica e ritmica, pesistica, tchoukball e calcio. Non mancheranno percorsi e giochi motori utilizzando piccole attrezzature mobili o magari attraversando un ponte tibetano o ancora provandosi in un torneo di ping pong o sul tappetino da golf (parco di piazza castegnate).

Dalle 8.30 appuntamento con le colazioni in Capannina. Alle 9.30 per chi è più attivo, di fronte alla Biblioteca sarà il momento del risveglio muscolare insieme. Alle 10.30 racconti e letture per adulti e bambini. I piu’ piccoli potranno cimentarsi in diverse attività didattiche, magari imparando la scrittura araba oppure realizzando piccoli kokedama (piantina senza vaso da appendere al soffitto), mentre i più grandicelli potranno affidare alla parete nel retro biblioteca i loro messaggi ..del cuore.

La mostra fotografica allestita presso la Biblioteca e un percorso itinerante lungo il ponte pedonale verso piazza Mercato, ricorderanno la storia di Castellanza che proprio nel 2024 celebra il suo 50° anniversario dall’elevazione a Città. Un racconto per immagini che passa attraverso gli anni della guerra, ma anche aneddoti e curiosità, ad esempio sulla creazione del monumento-fontana in

travertino di piazza Castegnate, dedicata ai Marinai caduti e di recente rimessa a nuovo. Per l’occasione intorno alle 10.30 e nel pomeriggio, alle 15.30, sarà ospite il Maestro Nicola Gagliardi, il noto artista internazionale (collaboratore per molti anni della

Veneranda Fabbrica del Duomo) che nel 1967 scolpì l’opera.

Alle 11.30 momento ufficiale con taglio del nastro alla presenza delle Autorità, in Piazza Castegnate 2. Il corteo si sposterà quindi verso l’edificio della Biblioteca Civica per l’inaugurazione del defibrillatore donato alla cittadinanza dall’Associazione La Speranza di Marco, in ricordo del Sindaco Mirella Cerini. Dalle 14.00 pomeriggio danzante in Capannina. Dalle 18.30 fino a tarda sera, esibizioni di ballo di gruppo e di liscio professionisti. Alle 16.00 appuntamento per i bambini con “Ti Racconto una Storia” (fronte biblioteca) e a seguire, alle 17.30 all’interno della Sala Conferenze della biblioteca, videoproiezione e spettacolo dei pupi siciliani.

La serata culminerà con l’intrattenimento musicale dal vivo dei “Doctor Beat” a

partire dalle ore 19.00 fino alle 23 (fronte Biblioteca). Con il loro vasto repertorio internazionale, dagli anni ‘70 ad oggi, la coverband italiana farà cantare e ballare grandi e piccini. Nell’area food, fritture, salamelle ma anche squisiti dolcetti e aperitivi, allieteranno il palato degli astanti, dalla mattinata di domenica, fino alla fine della manifestazione. Faranno infine, da preziosa cornice, colorate installazioni diffuse, realizzate all’uncinetto e gli stand delle diverse associazioni, con tante informazioni utili sulle loro attività.