A Cocquio Trevisago la quarta tappa del Circuito Giovanile Varese di scacchi

Domenica 29 settembre, alle ore 14:30, si terrà la quarta tappa del circuito giovanile CI.GIO.VA. (Circuito Giovanile Varese), presso il Circolo Scacchistico Esteban Canal Cocquio, situato in Via Motto dei Grilli n. 30, a Cocquio Trevisago.

Si tratta della la quarta tappa del torneo organizzato dai circoli del Varesotto per far conoscere e giocare i giovani scacchisti della nostra provincia.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cocquio Trevisago. Regolamento: Il torneo prevede due categorie di partecipanti: Under 16 (nati dal 2008 al 2013) Under 10 (nati dal 2014 in poi) Il torneo si articolerà in 6 turni, con partite di 10 minuti ciascuna. Questa è la quarta tappa del circuito CI.GIO.VA. e i partecipanti guadagneranno punti per le diverse classifiche del circuito. La quota di partecipazione è di 8 euro.

L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare le categorie in base al numero di iscritti. Verranno assegnati premi ai primi tre classificati di ogni categoria, oltre a una medaglia di partecipazione per tutti i giocatori. Per tutte le altre regole non specificate nel volantino, si fa riferimento al regolamento FSI (Federazione Scacchistica Italiana). È gradita la preiscrizione su vesus.org, e per ulteriori informazioni è possibile contattare Teresa al numero 333 6181150.

Un’occasione imperdibile per giovani scacchisti di mettere alla prova le proprie abilità e competere in un ambiente stimolante e amichevole.