A Legnano, la prima tappa della “Ciclopedalata sulle strade di Gigi Riva”

A quasi un anno dalla scomparsa il ricordo di Gigi Riva rimane vivo ed indelebile. Il campione, mancato lo scorso 22 gennaio a Cagliari e che ha legato l’inizio della sua carriera alla maglia lilla del Legnano, sarà ricordato domani, sabato 21 settembre, con un momento di commemorazione intorno alle 17 in piazza San Magno di fronte a Palazzo Malinverni, sede del Comune. (Gigi Riva nella copertina del libro “1913-1993, Quando si dice lilla”)

L’evento è organizzato dall’Associazione Pedalando nella Storia presieduta da Andrea Perugini nell’ambito della “Ciclopedalata sulle strade di Gigi Riva”. La manifestazione si svolgerà da domani fino al prossimo 28 settembre con partenza da Leggiuno, città natale di Gigi Riva, ed arrivo a Cagliari. I cicloamatori percorreranno in totale 1000 chilometri nell’arco di 8 tappe.

Domani, al termine della prima frazione, una quindicina di ciclisti tra cui degli atleti non vedenti sul tandem arriveranno a Legnano, città in cui ha avuto inizio nel 1962 la straordinaria carriera calcistica dell’attaccante classe 1944 culminata con la vittoria dello scudetto del 1970 con il Cagliari. I ciclisti faranno un passaggio all’esterno dello stadio “Giovanni Mari” prima di recarsi di fronte al Municipio per un momento di commemorazione e di ricordo dell’uomo e dell’atleta che, con le sue imprese calcistiche, ha segnato un’epoca.

Nell’occasione un dirigente in rappresentanza dell’A.C. Legnano sarà presente per onorare il campione e per un breve incontro simbolico con i ciclisti. E’ prevista anche la presenza, in rappresentanza del Comune di Legnano, del Ssindaco Lorenzo Radice e dell’Aassessore allo Sport Guido Bragato. Nei giorni successivi, invece, i ciclisti raggiungeranno il Centro Federale di Coverciano dove soggiorneranno per una notte visitando il Museo del Calcio. Il 28 settembre prossimo, infine, gli atleti concluderanno la ciclopedalata a Cagliari dove saranno accolti dalle autorità cittadine, dai famigliari di Gigi Riva e dalla dirigenza del Cagliari Calcio.

Una bella iniziativa quella di ricordare Rombo di Tuono in città. Peccato che con il Mari chiuso e la squadra impegnata a Caronno contro il Pavia, non sia stato possibile farlo nello stadio di via Pisacane. Riva, benemerito cittadino, ci ha lasciato quest’anno ma la sua leggenda è sempre viva nel cuore di tutti i tifosi e di quelli lilla in particolare, dato che era molto legato alla maglia dell’Ac Legnano.