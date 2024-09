A un anno dall’incidente la riapertura completa del tunnel del San Gottardo

Il traffico ferroviario all’interno della galleria di base del San Gottardo è ripartito oggi a pieno regime, come da previsione. Lo confermano le Ferrovie federali svizzere che hanno comunicato nei mesi scorsi i progressi dei lavori per ripristinare il tunnel a seguito del deragliamento di un treno merci avvenuto il 10 agosto 2023.

Dopo l’incidente la galleria era rimasta in gran parte chiusa al traffico viaggiatori ed è stato necessario deviare i treni. Nelle scorse settimane era stata avviata una fase sperimentale mentre a partire da oggi, 2 settembre, la galleria di base del San Gottardo è di nuovo percorribile senza limitazioni per il traffico viaggiatori e merci. Per i viaggiatori, ciò comporta un vantaggio di circa un’ora per ogni spostamento tra la Svizzera tedesca e il Ticino. I treni viaggiatori circolano ora ogni mezz’ora sull’arco dell’intera giornata.

Le cause dell’incidente