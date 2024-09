A Varese l’incontro con i finalisti del Premio Chiara Giovani 2024

In Sala Montanari, domenica 29 settembre, ci sarà l’occasione per conoscere i 31 finalisti e il loro rapporto con la scrittura e col mondo delle lettere

Il tradizionale incontro coi finalisti del Premio Chiara Giovani (tinyurl.com/chiaragiovani2024) è l’occasione per conoscere il loro rapporto con la scrittura e col mondo delle lettere. A intervistarli i giurati Salvatore Consolo, Davide Circello, Cristina Boracchi

I 31 finalisti del #ChiaraGiovani2024 “Stupore”, selezionati tra 204 concorrenti, sono:

Lo specchio – Linda Agrello, Sesto Fiorentino (FI) 2004

Il principio di Le Châtelier – Greta Arosio, Leggiuno (VA) 2005

Una virgola felice di piangere – Anna Barili, Crevoladossola (VB) 2007

Giangiacomo Rustichetti (1303-1372) – Lamberto Battiston Campatelli, Pasiano di Pordenone (PN) 2007

Una giornata normale – Gabriele Boldrini, Cusago (MI) 2005

La figlia della scighera – Alessandro Breda, Antegnate (BG) 2008

E.V.A. – Federico Bruni, San Benedetto del Tronto (AP) 2006

Sinfonia di un’altalena – Nora Bucciarelli, Cureglia-CH 2006

Aria nuova – Leonardo Coda, Trescore Balneario (BG) 2007

Ricordi per merenda – Elisa Costantini, Pianoro (BO) 2005

Il teatrino delle marionette – Valeria Cusinato, Piovene Rocchette (VI) 2005

Un ordinario giorno nella città di Bizzarria – Daniele Dematteis, Torino 2005

Una caramella – Elisa Demeo, Rivalta di Torino (TO) 2007

Stupor mundi – Claudio Giulio Facchetti, Luino (VA) 2009

L’orto segreto – Mario Giulio Facchetti, Luino (VA) 2007

Il Paradiso di Gemma – Rosa Fazioli, Bellinzona-CH 2009

Il signore, il ragazzo e il ciclamino – Martina Fogliani, Sorengo-CH 2008

La coperta della speranza – Matilde Giovannelli, Chiesina Uzzanese (PT) 2009

Il sogno nella bufera – Manuel Häner, Tesserete-CH 2004

Luna blu – Lia Mastrobattista, Mendrisio-CH 2007

Stupendo come te – Giulia Merenda, Locate Triulzi (MI) 2009

Rosso – Barbara Oggiano, Busto Arsizio (VA) 2005

Morte prematura – Lorenzo Palmas, Codogno (LO) 2005

Cammino al patibolo – Laura Pontecorvi, Latina 2007

Oltre le pagine – Chiara Regruto, Milano 2005

Corrono e corrono e corrono – Aurora Romano, Samarate (VA) 2006

Per sentirci vivi – Miriam Squizzato, Venegono Superiore (VA) 2004

Ho rubato tutto – Beatrice Tampieri, Lugano-CH 2007

Luce – Aurora Vannucci, Parma 2005

Cornice – Leonardo Varriale, Portici (NA) 2004

Luci oltre la finestra – Benedetto Viganò, Massagno-CH 2006

(Evento nel Premio Chiara Festival del Racconto 2024 – www.premiochiara.it)