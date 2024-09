Abiti e scarpe usati “invadono” la stazione ferroviaria di Barasso Comerio

Vestiti e scarpe buttati a terra in stazione a Barasso, davanti al cassonetto giallo di Humana, l’organizzazione umanitaria che si occupa di raccolta degli abiti usati.

I pendolari questa mattina, giovedì 26 settembre, si sono ritrovati di fronte a questo spettacolo poco decoroso. Non è certo che cosa possa essere successo, se qualcuno ha depositato in malo modo sacchetti di vestiti o se gli abiti siano stati rovesciati da qualcuno che si è avvicinato al cassonetto per cercare qualcosa da indossare.

Una telecamera in stazione c’è e le immagini potranno chiarire che cosa sia successo. Le autorità comunali sono state allertate e la zona verrà sistemata in mattinata.

«La Polizia Locale provvederà a visionare immediatamente le telecamere per individuare i responsabili. Avvertiremo inoltre Trenord per tutte le verifiche inerenti il defibrillatore che è di loro proprietà e competenza (qualcuno ha segnalato l’apertura della cassetta che contiene il dispositivo DAE nella serata di mercoledì 25 settembre, ndr) – commenta Lorenzo Di Renzo Scolari, sindaco di Barasso -. Trovo indecente e vergognoso che ci siano persone tanto ignoranti da compiere atti di tale inciviltà. Ho dato anche mandato all’Ufficio Tecnico di contattare Humana che è proprietario del cassone e chiederò come Polizia Locale a Trenord di avere accesso alle loro telecamere che sono proprio poste sopra il cassone».

Allarga le braccia il sindaco di Comerio, Michele Ballarini: «Abbiamo notato un aumento di abbandoni di rifiuti ed errori nel conferimento della spazzatura – dice -. Corriamo ai ripari come possiamo, controllando con telecamere e fototrappole. Di certo c’è che per l’inciviltà di pochi si perde del gran tempo che potrebbe essere occupato in altre cose molto più utili e positive per la comunità».