Una preside canadese in visita alle scuole dell’IC Campo dei Fiori con Erasmus+

L’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio è stato sede di un progetto di job shadowing con Ottawa, Canada. La dirigente scolastica Sandra Walker è stata ospite una settimana presso la segreteria e le sedi dell’Istituto per acquisire competenze e familiarizzare con l’ambiente lavorativo varesino.

In particolare la preside canadese ha affiancato la collega varesotta, Anna Pontiggia, avviando un proficuo confronto sia a livello pedagogico e didattico sia a livello finanziario, economico e giuridico.

Inoltre Mrs. Walker ha seguito alcune lezioni e laboratori presso le scuole primarie e secondarie di 1° grado di Barasso, Comerio, Casciago e Luvinate, ottenendo così una comprensione approfondita delle responsabilità, delle competenze richieste e delle dinamiche che animano la scuola stessa.

Il tutto nel corso di una visita che sarà presto ricambiata dalla dirigente scolastica Anna Pontiggia, pronta a partire a sua volta per il Canada per una settimana.

Il job shadowing, che è una delle numerose opportunità del programma Erasmus+, è diventato una delle tecniche più̀ diffuse nelle imprese e viene utilizzata anche in contesti educativi per formare leader o gruppi di lavoro.

Un’occcasione di crescita per tutte le componenti scolastiche: docenti, ipiegati amministrativi e collaboratori ringraziano la preside per questa opportunità.

“Il settore dell’istruzione è teatro di continue e repentine modifiche e richiede ai docenti capacità di adeguarsi alle sfide che si propongono quotidianamente – scrivono – Questa esperienza ha di fatto costituito un forte valore aggiunto all’Istituto, a tutti i docenti e amministrativi, che hanno avuto la possibilità di scambiare conoscenze e metodi di insegnamento”.