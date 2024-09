Allerta meteo in provincia di Varese: rischio idrogeologico e temporali intensi nelle prossime ore

Il Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo aggiornata e valida per le giornate del 4 e 5 settembre 2024, con particolare attenzione alle aree della provincia di Varese. Le zone più a rischio comprendono l’area Laghi e Prealpi Varesine a nord e il Nodo Idraulico di Milano, che interessa anche la parte meridionale della provincia. (Foto di Oscar Scandroglio)

Laghi e Prealpi Varesine: allerta gialla e arancione

Per la zona Laghi e Prealpi Varesine, che copre la parte centro-settentrionale della provincia di Varese, è stata emessa un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico a partire dal pomeriggio del 4 settembre. Tuttavia, la situazione è destinata a peggiorare durante la notte, quando l’allerta si intensificherà a codice arancione per rischio idrogeologico dalle ore 00:00 del 5 settembre. Si attendono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con accumuli localmente significativi, fino a 100 mm in 24 ore.

I temporali previsti potrebbero causare fenomeni intensi, tra cui grandinate, forti raffiche di vento e fulmini, con un aumento del rischio di frane, smottamenti e allagamenti localizzati. Le autorità hanno invitato la popolazione a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree montuose e pedemontane più vulnerabili, e a evitare spostamenti non necessari durante le ore di maggior rischio.

Nodo Idraulico di Milano: rischio di criticità idrauliche

Per l’area meridionale della provincia, che fa parte del cosiddetto Nodo Idraulico di Milano, l’allerta riguarda prevalentemente il rischio idraulico e temporali. Anche qui, l’allerta gialla è attiva a partire dalle 14:00 del 4 settembre, con possibili fenomeni temporaleschi associati a forti precipitazioni. Tuttavia, a partire dalla notte del 5 settembre, la situazione potrebbe peggiorare, con un rischio arancione per temporali che interesserà anche la bassa pianura.

La conformazione del territorio, caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua e aree urbane, espone questa zona a un rischio più elevato di allagamenti e criticità idrauliche. Si segnalano possibili problematiche nelle aree urbane depresse e lungo i corsi d’acqua minori, con fenomeni di tracimazione e rigurgito delle acque piovane che potrebbero causare disagi alla viabilità e possibili allagamenti di locali interrati.