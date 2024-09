Allerta meteo per una domenica di temporali: “Fino a 100 millimetri di pioggia in 24 ore”

Una domenica autunnale, con pioggia e aria molto più fresca. È quello che ci attende nelle prossime ore, quando è previsto il graduale avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica e il concomitante allontanamento verso Est dell’area di alta pressione attualmente presente sul bacino del Mediterraneo. Un avvicendamento che comporterà una nuova fase di maltempo, in particolare nella giornata di domenica 8 settembre. I modelli della Protezione Civile prevedono fenomeni particolarmente intensi e per questo è stata emessa una nuova allerta meteo che riguarda principalmente il pomeriggio.

“Nella prima parte della giornata di domenica -si legge nel bollettino- sono previste deboli precipitazioni sparse mentre, dal pomeriggio, saranno più diffuse a partire da Sud. Le piogge saranno insistenti sui settori di Nord-Ovest e in intensificazione verso sera, in particolare sui settori centro-orientali di pianura e di fascia prealpina. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Si segnala che saranno possibili locali picchi tra 70 e 100 millimetri nelle 24 ore. Attesi venti deboli in pianura e da deboli a moderati a tratti forti in montagna sotto i 1500 metri (raffiche possibili tra 30 e 70 km/h)”.

Con questo scenario la Protezione Civile ha alzato i livelli di rischio previsti per la giornata. Per l’area dei laghi e delle Prealpi varesine alle 6 del mattino scatta un’allerta arancione -moderata criticità- per il rischio di temporali di forte intensità. L’acqua che potrebbe cadere dal cielo fa scattare anche le allerte per i rischi idraulici (livello giallo dalle 12) e di dissesto idrogeologico (livello arancione a partire dalle 15).

Pioggia anche nella fascia di pianura del cosiddetto nodo idraulico di Milano, che interessa tutta la zona meridionale della Provincia di Varese e il legnanese. Qui si prevedono però fenomeni meno intensi quindi le allerte non superano il livello giallo: dalle 6 quella per i temporali e dalle 12 quella per il rischio idrogeologico e idraulico.