Apre in centro a Busto Arsizio Confocity: “Un condensato di Conforama sotto casa”

È stato inaugurato ieri sera con il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al Commercio e vicesindaco Manuela Maffioli il nuovo punto vendita cittadino di Conforama in piazza Lucio Flauto a Busto Arsizio. Si tratta dell’innovativo format chiamato Confocity, un negozio di 300 mq nel cuore della città, pensato e realizzato per andare incontro ai clienti del noto marchio di arredamento noto per i suoi grandi negozi con superfici da 5 mila.

Alex Saetti, direttore operativo Conforama Italia ed Emanuele De Beni, direttore finanziario, spiegano il perchè di questo nuovo format che si sta espnandendo in varie città soprattutto del nord Italia: «In tutto il territorio nazionale abbiamo 19 negozi di grandi superfici e la scommessa che abbiamo avviato da circa un anno è quella di proporre ai clienti che non amano questi luoghi molto grandi di trovare in 300 mq quello che possono trovare in 5 mila. Cerchiamo di avvicinarci al modello del mobiliere locale, con prodotti 100% made in Italy, ma con prezzi più accessibili proprio grazie alle dimensioni dei nostri magazzini».

Nei Confocity sono presenti i cosiddetti prodotti top di gamma in esposizione ma ci sono anche due arredatori che possono configurare ogni spazio della casa dalla A alla Z: «Siamo a 30 minuti da Conforama Vergiate che può fornire tutta la gamma di arredamenti che qui è condensata in poco spazio. È un progetto totalmente italiano che sta già riscuotendo buoni risultati nei punti vendita già aperti». In sei settimane dall’ordine, assicurano, gli elementi scelti arrivano a casa per essere montati.

Busto Arsizio è stata scelta perché baricentrica rispetto al Conforama di Vergiate «che è il primo e il più forte di tutta la rete. A Cardano al Campo, inoltre, c’è la sede di Conforama Italia». Per Saetti e De Beni, inoltre, è una vera scommessa perchè questo negozio è inserito in un contesto storico ma nuovo che aveva bisogno di un rilancio importante. In provincia di Varese Conforama dà lavoro a 150 persone. 1200 i dipendenti in tutta Italia.