Asfaltature a Cocquio Trevisago, il Comune fa il punto

Sono stati recentemente completati i lavori di asfaltatura di diverse strade del Comune di Cocquio Trevisago, rispondendo alla necessità di interventi di manutenzione su tratti viabilistici che richiedevano una messa in sicurezza e un miglioramento della percorribilità. Gli interventi hanno riguardato non solo le strade principali, ma anche arterie secondarie (immagine di repertorio).

Le opere di asfaltatura, come fanno sapere dal Comune, hanno interessato le seguenti strade: Via Campo dei Fiori, Strada Ros, Vicolo Torre, Vicolo Reale, Contrada Vira e San Giuseppe, Via Conti Coco, Piazzale del cimitero di Caldana, Via IV Novembre, Contrada Intelo, Strada Pomè, Contrada Intelo dal passaggio a livello alla SS394, Via California, Via Martiri Cristiani, Via Motto dei Grilli, Via Aspromonte, Contrada Sacra Famiglia, Via Roma (in parte), Strada per Orino.

Oltre a questi interventi, sono state eseguite verifiche tecniche su altre strade del comune che necessitano di ulteriori lavori di manutenzione, in programma per i prossimi mesi. Tra le vie già individuate per i futuri lavori di asfaltatura figurano: Contrada Tagliabò (Sant’Andrea) Via Campo dei Fiori (zona alta verso Caldana) Via Po (zona Laghetti) Via Brughiera (San Bartolomeo) Via Principe Umberto (Cerro) Strada Val Calcinè (Cocquio).

«Questi interventi sono fondamentali per migliorare la qualità delle infrastrutture viarie e garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini, nonostante il temporaneo disagio alla circolazione causato dai cantieri. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e invitiamo i cittadini a consultare le immagini allegate che mostrano le strade prima e dopo l’asfaltatura», spiega l’assessore al Territorio Maurizio Crugnola