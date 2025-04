Due chilometri di strada, nove sacchi di immondizia raccolta a Cocquio Trevisago

Due chilometri di strada, tre ore di lavoro. Risultato: 5 sacchi indifferenziata, 2 plastica e 2 vetro, immondizia raccolta dalla strada statale 394, che taglia in due il paese. È il bilancio della pulizia di una sola strada, la via Milano a Cocquio Trevisago che ha visto “schierati“ volontari domenica scorsa che con molta pazienza hanno raccolto quanto viene lasciato per strada dalle auto in corsa.

Tra essi c’era anche l’assessore alla scuola Raffaela Pane: «È nostra intenzione, come amministrazione, coinvolgere maggiormente i bambini in questa attività. Presto lanceremo un progetto che punti sulla tutela del territorio e della pulizia delle strade. È attiva da tempo una forte collaborazione con l’associazione Amo Madre Terra».

In strada infatti c’era anche Ermanno Masseroni, storico volontario che da anni si batte per la pulizia di vie e strade nella zona della Valcuvia e che ha partecipato a diverse attività didattiche anche nelle scuole.