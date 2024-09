Asfaltature su asfaltature

Buongiorno,

nei giorni scorsi, dopo non so quanti anni, il Comune ha provveduto ad asfaltare la via Sanvito Silvestro, ottima opera che rende senz’altro più sicuro il transito per quella strada, soprattutto per i ciclisti e le moto.

Passando questa mattina ho notato che, circa all’altezza del civico 41, alcuni operai stavano già rompendo l’asfalto nuovo per fare passare non so quale servizio.

Senz’altro verrà poi riparato nel miglior modo possibile ma non sarà mai come dopo un’asfaltatura completa.

E’ proprio impossibile coordinare i lavori in modo che un’opera ben fatta possa resistere almeno qualche mese?

Non mi sembra questo il modo migliore per utilizzare i soldi dei contribuenti.

In attesa di una vostra cortese risposta, porgo distinti saluti

Carlo Bianchi