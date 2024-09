Atletica Gavirate da sogno: terza in Italia tra gli allievi

Sono giorni memorabili questi, in casa Atletica Gavirate. La società rossoblu ha infatti conquistato uno dei risultati più importanti della propria storia: il terzo posto ai Campionati di Società con la squadra maschile della categoria Allievi al termine di due giorni di gare da cuore in gola.

Al termine delle gare disputate al campo sportivo di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, Gavirate ha chiuso con 149 punti, terza tra i migliori vivai d’Italia alle spalle soltanto delle Fiamme Gialle Simoni (174) e della Studentesca Rieti (170).

Tra i vari risultati importanti per arrivare a questo piazzamento spiccano due vittorie parziali, quelle ottenute da Riccardo Ambrosio (già settimo agli Europei U18) sui 2000 siepi (con il tempo 6.02.71) e di Aleksandar Zanotti nel disco con 53.41. Podio di specialità anche per Phin De Benedictis (secondo nell’alto con 1.87), Simone Zuccolotto (terzo nel salto con l’asta con 3.60), Alessandro Di Donato (terzo nei 400 ostacoli con 56.37) e Carlo Bernardini (terzo nei 3000 metri con 8.51.69).

«I nostri ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile e meraviglioso, portando Gavirate ai vertici in Italia ed esserne protagonisti – spiega un raggiante Carmine Pirrella, presidente rossoblu – Grazie a loro, grazie agli allenatori che con impegno e dedizione seguono la squadra, grazie alla mia società che per me è la più bella, grazie alla nostra storia, ai genitori che credono in noi. I sogni, se ci si crede, diventano realtà».

Alle finali di Campi Bisenzio ha preso parte anche un’altra società varesotta, la Malpensa Atletica, che si è classificata in 12a posizione. La prestazione più rilevante in questo caso è stata quella di Federico Cristofaro, secondo classificato nel lungo con 6.57.

In campo femminile Malpensa Atletica ha invece strappato un nono posto finale mandando sul podio Martina Bari, terza nel salto con l’asta con tre metri netti. Un’altra varesotta, la gallaratese Giulia Macchi, ha invece messo a segno ben tre medaglie per la sua società, la Atletica Bracco di Milano: vittoria sia negli 8oo metri sia nella 4×400 e argento nei 400 metri.