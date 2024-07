Ambrosio e Macchi, doppio settimo posto agli Europei under 18

C’è anche la firma di due varesini in calce all’eccellente prestazione della Nazionale giovanile di atletica leggera. A Banska Bystrica (Slovacchia) gli azzurrini hanno vinto il medagliere ai Campionati Europei under 18 con un totale di 15 medaglie: ben 7 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

I due portacolori della nostra provincia non sono saliti sul podio ma si sono ugualmente fatti notare: sia Giulia Macchi sia Riccardo Ambrosio – entrambi di classe 2007 – hanno guadagnato con merito la finale e si sono piazzati in settima posizione. (foto Grana/Fidal)

La gallaratese, tesserata per l’Atletica Bracco di Milano, ha chiuso la finale dei 400 metri piani in 54.73, con cui non è riuscita a ripetere il primato personale (54.20) ottenuto in semifinale. Poco male, cose che capitano quando gli atleti stanno facendo esperienza, e comunque il tempo del venerdì non sarebbe bastato per scalare di una posizione. Sesta è infatti giunta l’altra azzurra, Laura Frattaroli, che ha corso in 54.17, record personale.

Nella finale dei 2.000 siepi (la distanza giovanile di questo genere di gara) bella prova per Riccardo Ambrosio dell’Atletica Gavirate che grazie al settimo posto è a tutti gli effetti un “finalista”. Anche Ambrosio non è riuscito a ripetere il proprio miglior tempo, tagliando il traguardo in 5.59.15 ma probabilmente la fatica accumulata nell’ultimo periodo si è fatta sentire. Il gaviratese – che a un certo punto è andato coraggiosamente all’attacco – si conferma comunque il migliore italiano della categoria: l’altro azzurro in finale, Luca Coppola, ha concluso in 14a piazza.