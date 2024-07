Europei under 18, Riccardo Ambrosio e Giulia Macchi guadagnano la finale

Obiettivi centrati ai Campionati Europei under 18 di atletica leggera, per Riccardo Ambrosio, classe 2007 tesserato per l’Atletica Gavirate e per Giulia Macchi, attualmente all’Atletica Bracco ma cresciuta nella Gallaratese. Nella competizione in corso a Banska Bystrica (Slovacchia) i due portacolori varesotti hanno entrambi guadagnato la finale nella propria disciplina: i 2000 siepi e i 400 metri piani.

QUI AMBROSIO – Nelle batterie dei 2000 siepi (l’equivalente giovanile dei più famosi “3000 siepi”) l’azzurrino ha chiuso al quinto posto la propria prova a meno di 2″ dal vincitore, il ceco Adam Cervinka, dimostrando lucidità nella bagarre di una batteria molto equilibrata. Il gaviratese è rimasto a lungo intorno alla quarta posizione, poi ha perso qualcosa ma è stato bravo a guadagnare uno spazio utile per centrare il passaggio del turno.

Cronometro alla mano, Ambrosio – campione italiano Allievi – ha margini di miglioramento: oggi ha infatti corso in 5.54.90 (che nell’altra batteria sarebbe valso il primo posto), oltre 5″ in più del primato personale fatto segnare a Molfetta il 5 luglio scorso (5:49.57). In finale – domenica 21 – Riccardo potrà contare sulla presenza di un altro azzurro, il siciliano Luca Coppola, che nell’altra batteria ha agguantato in extremis la qualificazione in 5.57.58.

QUI MACCHI – Centra addirittura il record personale invece Giulia Macchi (foto Grana/Fidal) che compie il giro di pista in 54.20 durante la terza semifinale in programma quest’oggi. Macchi aveva esordito giovedì in batteria con un 55.90 che le aveva garantito il primo passaggio del turno senza problemi.

Nel secondo dei tre turni possibili poi, la 2007 gallaratese ha come detto “stampato” il proprio miglior tempo che è valso la terza posizione dietro alla francese Kwarteng e alla polacca Tomczyc. Anche Macchi avrà una compagna di nazionale in finale, ovvero la campionessa in carica Laura Frattaroli. Sulla carta non hanno tempi da medaglia, ma la “gara secca” di sabato 20 sarà tutta da vivere.