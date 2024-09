Buona la prima per la Varesina: battuta la Pro Palazzolo per 3-2

La Varesina inizia il campionato col piglio giusto riuscendo a battere un grande avversario, destinato a lottare per la vittoria del campionato, come la Pro Palazzolo.

La partita ha preso decisamente la piega sperata dalla compagine rossoblù a partire dal 20’, quando il nuovo bomber Marco Bertoli ha timbrato il suo primo gol ufficiale con la maglia delle Fenici. Passano appena due minuti, quando Sali riceve in area di rigore una bellissima palla da uno scatenato Sindrit Guri, e deposita il pallone alle spalle di Lionetti. Nel primo tempo la Varesina fa una partita praticamente perfetta dal punto di vista difensivo riuscendo a rendere praticamente nulli i due centravanti ospiti, Ceravolo e Arras. Nel secondo tempo, la formazione ospite rientra in campo più decisa e prova in più occasioni a riaprire i giochi. A dare brio alla manovra della squadra di mister Marco Didu è stato sicuramente l’ingresso in campo di Andrea Tremolada. Il 99 infatti si procura un rigore al 17’ anticipando in area Guidetti e Ceravolo segna il gol del momentaneo 2-1. La partita va avanti senza regalare troppe emozioni anche a causa di un campo sempre più pesante a causa dell’incessante pioggia caduta nel corso di tutti i novanta minuti. La Varesina riesce a trovare il gol della sicurezza grazie a un bel gol di Mazia che da fuori mira l’angolino e fa 3-1. Ma le emozioni non finiscono qui perché al secondo dei dieci minuti, il poco convincente arbitro, Riccardo Dasso fischia un rigore per un fallo di Cagia sul solito Tremolada. Dagli 11 metri si presenta ancora Fabio Ceravolo che realizza il gol del definitivo 3-2.

Fischio d’inizio

Mister Marco Spilli schiera un 4-2-3-1 con in porta Chironi, i difensori centrali sono Mapelli e il ritrovato Cosentino, mentre sulle fasce agiscono Coghetto e Giorgi. A centrocampo il tandem composto da Guidetti e Gianola. In avanti ci sono Miconi, Guri e Sali a sostegno della punta Bertoli.

Mister Didu risponde con un 3-5-2. Tra i pali Lionetti. L’estremo difensore è protetto dal terzetto formato da Armati, Bane e Allievi. Sulle fasce vengono schierati Zocco e Ciccone. In mezzo, Muhic è affiancato da Pinardi e Poledri. In avanti la coppia Ceravolo-Arras.

Arbitra l’incontro il signor Riccardo Dasso della sezione di Genova ed è assistito dai guardalinee Frunza e Botto

Primo tempo

Dopo un inizio molto bloccato, all’8 Guri prova a sorprendere gli avversari con un tiro da fuori area che termina alto. Al 20’, lo stesso Guri riceve palla sull’out destro e col mancino mette un bellissimo cross tagliato sul secondo palo per l’accorrente Sali che in qualche modo riesce a far arrivare la palla al centro dell’area, dove arriva Bertoli che ha il tempo di controllare e battere a rete, riuscendo a segnare il gol dell’1-0. Un minuto dopo arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con Guri che si inserisce in area e mette in mezzo con Sali che indisturbato arriva a rimorchio e mette il pallone alle spalle del portiere della Pro Palazzolo. La squadra ospite riesce a rendersi pericolosa solo al secondo minuto di recupero con Arras che arriva puntuale su un pallone servito da Ciccone, ma il 7 va con il piattone mancino e mette a lato, sprecando l’occasione di riaprire i discorsi.

Secondo tempo

Al 16’ rigore per la Pro Palazzolo con Tremolada che anticipa Guidetti che sembra ad arrivare in ritardo e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Ceravolo che di destro mette il pallone nell’angolino a sinistra con Chironi che riesce solo a sfiorare la sfera. Al 25’, Tremolada mette in mezzo per Armati che si gira ma la conclusione è debole e Chironi blocca a terra senza problemi. Al 4’3, Guri riceve ancora al limite dell’area e lascia al neoentrato Mazia che con il destro insacca il pallone nell’angolino alla sinistra di Lionetti e ristabilisce il doppio vantaggio per la Varesina, 3-1. Al 45’+2 Cagia mette a terra Tremolada e si becca un cartellino giallo e un penalty in favore degli ospiti. Sul dischetto si presenta nuovamente Ceravolo che mette il pallone sempre in basso a sinistra, ma stavolta Chironi battezza il palo opposto e viene spiazzato. La Varesina riesce alla fine a portare a casa l’intera posta in palio (3-2), dopo i dieci minuti di recupero tra i 6’ originalmente assegnati e i 4 aggiuntivi dopo il penalty.

Mister Spilli ha commentato con soddisfazione il successo dei suoi ragazzi: «Credo che abbiamo fatto trenta minuti molto belli, nel primo tempo. C’erano parametri altissimi su tutti i livelli per fare una buona performance e abbiamo tirato fuori quello che vorrei che fosse la mia Varesina per tutto il campionato. Poi sono venute fuori alcune difficoltà relative al campo, all’avversario e alla stanchezza. Ho chiesto sacrifici importanti anche a coloro che erano fermi da tanto, come Cosentino e Guri. Anche chi è entrato ha fatto molto bene. Oggi, devo fare i complimenti alla mia squadra, perché abbiamo battuto un avversario forte candidato alla vittoria del campionato»”.

VARESINA PRO PALAZZOLO 3-2 (2-0)

Marcatori: 20’ pt Bertoli, 22’ pt Sali, 17’ st Ceravolo (rig.), 43’ st Mazia, 45’+4’ Ceravolo (Rig.)

Varesina (4-2-3-1): Chironi; Coghetto, Cosentino (36’ st Cagia), Mapelli, Giorgi (20’ st Bobbo); Guidetti, Gianola; Miconi (45’ + 2’ Siciliano), Guri, Sali (31’ st Mazia); Bertoli (26’ st Ghioldi). A disp.: Macchi, Isufi, Sassi, Gozzo. All.: Marco Spilli

Pro Palazzolo (3-5-2): Lionetti; Armati, Bane (1’ st Saltarelli), Allievi; Zocco (36’ st Amaral), Poledri, Pinardi (24’ st Alessandro), Muhic, Ciccone; Ceravolo, Arras (9’ st Tremolada). A disp.: Doldi, Pedoni, Oliveri, Conti, Paderno. All.: Marco Didu

Arbitro: Riccardo Dasso di Genova (Frunza e Botto)

Ammonizioni: Pinardi, Armati e Bane (P), Cosentino, Mapelli, Cagia, Sali e Ghioldi (V)

Recupero: 2’+6’ (+4’ aggiuntivi)

Angoli: 2-3

Note: giornata piovosa, campo pesante.

RISULTATI 1° GIORNATA GIRONE B – SERIE D

Breno – Fanfulla 2-0, Desenzano – Sondrio 2-0, Club Milano – Vigasio 1-2, Crema – Ciliverghe 1-1, Folgore Caratese – Magenta 1-2, OSPITALETTO – CASTELLANZESE 2-0, Pro Sesto – Casatese Merate 3-1, Sant’Angelo – Arconatese 4-1, VARESINA – PRO PALAZZOLO 3-2, Chievo – Sangiuliano City 1-1

CLASSIFICA

3 Sant’Angelo, Pro Sesto, Breno, Desenzano, Ospitaletto, Magenta, VARESINA e Vigasio, 1 Chievo, Ciliverghe, Crema, e Sangiuliano City, 0 Club Milano, Caratese, Pro Palazzolo, Casatese Merate, CASTELLANZESE, Fanfulla, Nuova Sondrio e Arconatese.