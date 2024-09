Canottieri Varese: le gemelle Tosi e Demiliani sul podio europeo U23

È un bottino importante quello colto dagli atleti della Canottieri Varese a Edirne, in Turchia, sede nel fine settimana dei Campionati Europei under 23 di canottaggio. La società gialloazzurra – unica tra quelle della provincia – ha contribuito alla spedizione azzurra con otto atleti, tre dei quali sono saliti sul podio.

Le gemelle Arianna ed Emma Tosi hanno conquistato la medaglia d’argento nel due senza pesi leggeri, un risultato che è segno di continuità perché le due atlete di classe 2007 in questa stagione hanno già vinto l’oro alla Coupe de la Jeunesse. L’Italia si è piazzata alle spalle della Turchia, padrona di casa, e davanti all’Ungheria che ha completato il podio.

«Siamo molto soddisfatte della gara e del risultato, anche perché abbiamo gareggiato nella categoria superiore (le Tosi rientrano abbondantemente tra gli under 19 ndr), e nonostante le cattive condizioni del campo a causa del vento laterale siamo riuscite a fare una buona gara».

L’altra medaglia della Canottieri Varese è arrivata grazie a Nicolò Demiliani, ormai una conferma tra i pesi leggeri a livello internazionale. Il talento della Schiranna, 21 anni, ha ottenuto il bronzo nel doppio PL accanto a Paolo Gregori della Canottieri Baldesio. Gara in rimonta quella degli azzurri, terzi dietro a Portogallo e Ungheria.

«Gara bellissima – ha detto Demiliani – ma per colpa mia abbiamo potuto solo potuto provare a rimediare visto che in partenza mi è “rimasto sotto” il remo e praticamente non siamo partiti. Mi spiace soprattutto per Paolo che è stato perfetto. Questa per me è stata la stagione più faticosa ma anche più bella e l’europeo è stata la ciliegina sulla torta».

La terza medaglia azzurra a Edirne – un argento – è stata vinta dal doppio leggero femminile formato dal doppio PL femminile di Elena Sali (SC Bissolati) e Alice Ramella (SC Santo Stefano). Vicina al podio anche un’altra varesina, Gaia Prodi, quarta nel quattro di coppia femminile mentre Alessandro Pozzi ha raggiunto la finale del singolo leggero chiusa al quinto posto. Infine Varese ha ottenuto due settimi posti con il doppio di Maichol Brambilla e Luca Enea Mulas e con il singolo di Matilde Barison.