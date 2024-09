Chiuso in partenza il ristorante galleggiante. La sindaca di Angera: “Bene le nuove attività ma nel rispetto delle regole”

“Ben vengano le nuove attività ma nel rispetto delle regole”. Così l’amministrazione comunale angerese ha commentato la chiusura di un’attività di ristorazione in una struttura galleggiante da alcuni mesi presente sul lungolago.

L’Amministrazione Comunale in seguito ad alcune segnalazioni aveva richiesto dei controlli alla struttura. Le verifiche congiunte di Polizia Locale, Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno permesso di appurare gravi mancanze in fatto di sicurezza e concorrenza. L’intervento congiunto degli Enti è riuscito ad evitare che un pubblico esercizio, privo delle autorizzazioni obbligatorie potesse agire sul territorio angerese. All’houseboat è stata immediatamente sospesa l’attività.

La sindaca di Angera, Marcella Androni, dichiara: “L’intervento voluto dall’Amministrazione ha lo scopo di difendere gli esercenti che sul nostro territorio lavorano rispettando le regole. Non è facile, ed è anche oneroso, ottenere permessi, rispettare le norme di legge e pagare le tasse, ma lo si deve alla società. Saremo sempre dalla parte di chi esercita la professione in regola.” Si ringrazia la Polizia Locale che ha coordinato e gestito in modo ineccepibile la problematica. Ad Angera c’è posto per tutti e ben vengano nuove attività, è quindi il messaggio che deve passare. Si lavora continuamente in supporto al commercio locale: nell’ambito del Bando regionale “Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024”, il Comune di Somma Lombardo, Capofila del Distretto del Commercio “Malpensa Nord Ticino” di cui fa parte anche il Comune di Angera, ha emanato la seconda edizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che svolgono vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona. Si invitano e incoraggiano pertanto i possibili candidati a farsi avanti e partecipare al bando.