Giacomo Tovaglieri firma allo sprint la 56a Varese-Angera

Con una volata degna dei migliori interpreti di questo genere di arrivi, il varesino Giacomo Tovaglieri conquista la 56a edizione della Varese-Angera di ciclismo, tradizionale corsa che dà il via alla stagione della categoria Allievi e che nell’albo d’oro conta numerosi nomi di atleti poi protagonisti anche tra i professionisti.

Il corridore della Bustese-Olonia, uno dei vivai simbolo del nostro territorio, si è imposto sul lungolago angerese in una giornata resa difficile dalle condizioni climatiche, con pioggia e asfalto bagnato. La sua progressione però è risultata imprendibile per i principali avversari: il classe 2009 ha messo luce tra sé e gli altri e ha potuto prima voltarsi e poi esultare a braccia alzate sotto lo striscione di arrivo. (foto di Alberto Ossola)

Al secondo posto si è piazzato Marco Gregori (Pool Cantù Sovico GB), terzo Luca Ferrari (UC Osio Sotto). Poi Turati (Senaghese) e i due della SC Busto Garolfo, Crugnola e Palfrader. A completare la festa in casa Bustese Olonia si sono invece aggiunti Alex Bramati e Matia Pizzica che hanno completato la top ten.

La corsa organizzata dal Velo Club Sommese del presidente Silvio Pezzotta ha visto 150 concorrenti pedalare dal capoluogo alla località del Basso Verbano per un totale di 60 chilometri coperti in un’ora e 24 minuti. E come spesso accade il verdetto è arrivato allo sprint.