Chiusure autostradali che interessano il varesotto, il comasco e l’altomilanese per Milano Serravalle e Milano Tangenziali

La Milano Serravalle – Milano Tangenziali ha programmato una serie di interventi di manutenzione che interesseranno anche le intersezioni con le autostrade A8 e A9, coinvolgendo direttamente il traffico nel Varesotto, Comasco e Altomilanese. Di seguito segnaliamo le chiusure e i lavori che avranno un impatto rilevante per chi viaggia in queste zone.

Tangenziale Ovest (A50)

Chiusura tra il 3 e il 4 ottobre 2024: Dalle 23:00 di giovedì 3 ottobre alle 05:00 di venerdì 4 ottobre, verrà chiuso il ramo di svincolo dell’interconnessione tra A7 e A50 (Tangenziale Ovest), con deviazione del traffico proveniente da Genova verso lo svincolo della S.P.35 Milano-Ticinese. Questo interessa chi utilizza la A8-Laghi.

Chiusura per lavori di manutenzione: Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, saranno chiusi i rami di svincolo tra A4 (Torino-Venezia) e A50. I veicoli verranno deviati sulla Tangenziale Nord, con percorsi alternativi segnalati in loco.

Tangenziale Nord (A52)

Intervento dal 1 al 2 ottobre 2024: Nella notte tra il 1 e il 2 ottobre, dalle 23:00 alle 05:00, sarà chiuso il ramo di svincolo tra A4 e A52 per i veicoli diretti verso la A8 e Tangenziale Ovest. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni, con rientro in Tangenziale Nord a Viale Zara.

Questi lavori potrebbero causare rallentamenti e disagi per il traffico, in particolare per chi si sposta tra Varese, Como e Milano. Si consiglia di prestare attenzione ai percorsi alternativi indicati lungo il tragitto e di pianificare i viaggi tenendo conto delle chiusure.