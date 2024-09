Cittiglio, il Trofeo Binda anticipato di una settimana

Il Trofeo Alfredo Binda di Cittiglio, la classica di ciclismo femminile inserita nel Women’s World Tour, nel 2025 si disputerà con una settimana di anticipo rispetto al passato. La data prescelta è quella di domenica 16 marzo: ciò permetterà all’Italia di diventare per diverso tempo il centro del panorama “rosa” internazionale.

Il “Binda” infatti seguirà l’altra gara tricolore del World Tour, la “Strade Bianche” di Siena (8 marzo) e precederà la rinnovata Milano-Sanremo che sarà organizzata (come la corsa toscana) da RCS Sport. La diversa collocazione di Cittiglio deriva dal fatto che l’UCI ha preso atto della rinuncia di una gara olandese che ha aperto una finestra di calendario, immediatamente sfruttata dagli organizzatori italiani. (foto: la vittoria di Elisa Balsamo nel 2024)

«Il nostro è l’appuntamento con più storia in Italia – spiega Mario Minervino, patron della Cycling Sport Promotion – e noi avvertiamo la responsabilità di favorire la nascita di altri eventi. Nel nostro Paese si prospettano così due settimane particolarmente attrattive per le squadre con tre diversi appuntamenti di grande prestigio. Il nostro anticipo ha agevolato l’organicità del calendario World Tour ma penso ne beneficeranno anche il calendario e gli organizzatori italiani».

Ufficializzato il calendario 2025 la macchina organizzativa del trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e del Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano 2025 può riprendere così la sua corsa. Primo appuntamento tra qualche settimana, con l’ufficializzazione della nuova sede di partenza. Poi la data da segnare in rosso sul calendario per vedere le atlete in gara; domenica 16 marzo 2025.