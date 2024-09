Colpo grosso nel Lago di Varese: tre amici pescano un siluro di 80 chili

Pescare nel Lago di Varese riserva sempre “enormi” sorprese. Lo sanno bene tre amici che martedì sera, 3 settembre, hanno gettato la lenza in riva al lago, a Voltorre, e l’hanno ritirata portandosi dietro un siluro di 80 chili e lungo oltre due metri.

Un’avventura che non faticano a definire memorabile. «Inutile negarlo: un po’ ci contavamo di prendere un pesce gigante, ma certo non ci aspettavamo avesse quelle dimensioni- racconta uno dei tre amici, Biagio, che insieme a Luca e Davide è stato protagonista di questa “pesca miracolosa” – Con canne ultra resistenti alla mano ci siamo piazzati sulla riva del lago a Voltorre, pronti per affrontare qualsiasi sfida».

«Come esca abbiamo scelto un pesce morto, una tattica classica per chi cerca prede impegnative. La serata sembrava tranquilla fino a quando, all’improvviso, il galleggiante è scomparso sotto la superficie dell’acqua ed è emerso una parte del pesce: a quel punto abbiamo capito quanto fosse grosso», continua Biagio.

«È cominciata così così una battaglia epica. Per ben 45 minuti, io Luca e Davide ci siamo alternati nel tentativo di domare il siluro all’amo. Dopo quasi un’ora di fatica e muscoli indolenziti, finalmente siamo riusciti a trascinare il siluro verso riva. Ed era davvero immenso con i suoi 202 cm di lunghezza e un peso stimato attorno agli 80 chili». Un’esperienza unica per tutti e tre.

Dopo qualche foto di rito, anche con il piccolo Edo, figlio di Luca, il siluro è stato portato in un impianto di smaltimento: è bene ricordare che il siluro è considerato dannoso perché, come specie invasiva, altera gli equilibri ecologici, minaccia la biodiversità e ha un impatto negativo sia sugli ecosistemi sia sulle attività umane come la pesca dei pesci commestibili, e pregiati, che popolano il Lago di Varese.