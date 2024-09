Corsi e certificazioni BIM per gli operatori economici e gli enti pubblici settore degli appalti pubblici

Il settore dell’edilizia, in particolare per quanto riguarda le imprese impegnate negli appalti pubblici, si sta rivoluzionando completamente con l’introduzione del BIM obbligatorio, e della relativa formazione per i professionisti che operano in tale contesto: si tratta di un’innovazione di estrema importanza, che può inoltre offrire maggiori possibilità di carriera, oltre a ottimizzare i lavori, ridurre i rischi e favorire la sostenibilità ambientale.

I percorsi di formazione in ambito BIM diventano quindi un’occasione di crescita professionale e di affermazione: figure come i Project Manager BIM, ad esempio, o i Coordinatori BIM vengono continuamente richieste, le possibilità di carriera sono inoltre favorite dai percorsi di aggiornamento e dalle certificazioni che riguardano le nuove tecnologie.

Che cosa è il BIM

Già da qualche anno, il BIM (Building Information Modeling) ha modificato completamente il settore edile, offrendo metodi e strumenti per gestire con efficienza e precisione ogni progetto. La tecnologia BIM permette di realizzare una copia virtuale completa del progetto ginslr, semplificando così le diverse fasi di progettazione e realizzazione di un’opera edile: soprattutto per i giovani professionisti, capire il meccanismo del BIM e sapere quali siano i relativi campi di applicazione può essere indubbiamente un’opportunità di crescita professionale.

Grazie al BIM, è possibile gestire un progetto con fluidità ed efficienza, prevenendo e risolvendo ogni problematica, riducendo i tempi e i costi, ottimizzando la comunicazione tra i protagonisti impegnati nella realizzazione dell’opera e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Naturalmente, è necessario frequentare i migliori corsi appalti e corsi BIM, acquisire le competenze necessarie sia riguardo all’uso di software e altri strumenti, sia per gli aspetti legali e normativi, e ottenere le certificazioni delle proprie competenze.

I corsi BIM e l’alta formazione di Dirextra

Dal 2003, Dirextra Alta Formazione propone corsi di formazione per tutti i professionisti che operano nel settore edile, corsi per la digitalizzazione nell’edilizia e per conoscere le procedure BIM e corsi specifici per figure giovani e specializzate: ingegneri, architetti, geometri, neolaureati in legge e in economia che desiderino entrare nel mercato del lavoro in questo campo.

Oltre a fornire un ricco catalogo di corsi e master per le imprese impegnate nelle grandi opere e negli appalti pubblici, Dirextra rappresenta anche un punto di riferimento per i professionisti che puntano a velocizzare e incrementare la propria carriera, così come per le aziende pubbliche o private in cerca figure di alto livello.

Nel contesto degli appalti pubblici e delle grandi opere di edilizia, Dirextra offre da oltre 21 anni percorsi di formazione continua, aggiornamento e approfondimento, rivolgendosi ad imprese e professionisti. Tutti i corsi sono tenuti da professionisti del settore, in possesso di significativa esperienza, e sono fondamentali per le aziende che intendono acquisire competenze evolute, adeguarsi alla normativa di riferimento e ottenere le certificazioni oggi più richieste dal mercato.

Oltre ai corsi BIM, ai corsi per gli appalti pubblici e alla formazione e aggiornamento per project manager, Dirextra mette a disposizione anche un catalogo di master e mini-master che garantiscono un inserimento lavorativo rapido ai neolaureati. Con i master per Ingegneri o Giuristi nel settore delle costruzioni, frequentabili anche in videoconferenza, Dirextra intende fornire alle nuove generazioni di professionisti uno sbocco occupazionale rapido e una carriera promettente.

Oltre ai percorsi formativi, il Gruppo Dirextra si offre anche come intermediario per le imprese in cerca di figure professionali specializzate, che possono contare su un servizio di head hunters mirato, supportando le aziende nel percorso di ricerca e selezione.

Corsi di formazione per il BIM nell’edilizia degli appalti pubblici

I corsi di formazione BIM consentono a chi opera nel settore edile, e in particolare nel contesto degli appalti pubblici, di avere numerose possibilità di carriera, considerando che attualmente la ricerca di specialisti BIM si sta ampliando sempre di più. Una situazione dovuta anche all’obbligo di BIM per le imprese che svolgono lavori di appalto di un valore superiore ad un milione di euro, a partire dal prossimo mese di gennaio 2025.

Le posizioni leader in ambito BIM sono diverse: specialisti, coordinatori, project manager, oltre a consulenti che possono accompagnare e seguire le aziende nel processo di digitalizzazione e nell’acquisizione delle procedure BIM. Ciò significa che le occasioni di crescita e di carriera sono numerose, con la possibilità da parte di operatori e professionisti di partecipare a corsi di aggiornamento, conferenze e programmi di certificazione.

Si può quindi dire che il BIM sia un elemento fondamentale per chiunque fosse interessato ad una carriera di project management nel campo delle costruzioni, con il vantaggio di ottimizzare ogni fase di un progetto e di limitare costi, sprechi e rischi. È bene tenere conto, come si è detto, che con il termine di BIM non si intende un unico strumento o un software particolare, ma un insieme di metodi e procedure il cui fine è quello di realizzare un vero e proprio modello digitale in 3D dell’opera finita, completo di tutte le informazioni.