Corsi professionali post diploma: alcune cose da sapere

L’esame della maturità è una tappa fondamentale nella vita di qualsiasi persona. Si tratta di un traguardo che segna più di ogni altro l’ingresso nell’età adulta e la possibilità concreta di approcciarsi al mondo del lavoro.

È allo stesso tempo un momento di grande indecisione, in cui non sempre alla domanda “cosa faccio adesso?” si sa cosa rispondere. Un dilemma che si pone già negli anni precedenti e, nonostante gli sforzi di chiarirsi le idee, può non essere risolto.

Per questo diversi studenti decidono di prendere tempo, magari sperimentando mansioni lavorative che potremmo definire basiche – non in linea con il percorso formativo intrapreso fino a quel momento – oppure concedendosi un anno sabbatico.

In entrambi i casi, non è da escludere a priori la possibilità di continuare a studiare. Come fare, però, se non si è ancora pronti per iscriversi all’università oppure semplicemente non lo si desidera? La soluzione ideale – e la più diffusa – è quella di optare per dei corsi professionali post diploma, indicati per quanti desiderano usufruire di opportunità migliori in ambito professionale oppure approfondire alcune conoscenze rimaste “in sospeso” durante le superiori.

Corsi professionali post diploma: come orientarsi nella scelta

I corsi professionali che hanno come requisito minimo quello di aver conseguito l’esame di maturità sono un’occasione da non sottovalutare per continuare a formarsi e ottenere ulteriori opportunità in ambito sia lavorativo che accademico.

Dal momento che ce ne sono di varie tipologie, orientarsi nella scelta può non essere semplice. I fattori da considerare nella valutazione sono soprattutto i seguenti:

interessi e attitudini individuali;

tipo di diploma ottenuto. Se, ad esempio, si è effettuato un liceo linguistico approfondire la conoscenza delle lingue straniere risulterà quanto mai interessante;

mansione che si ha intenzione di intraprendere o ambito di riferimento in cui si desidera continuare a specializzarsi;

nel caso si abbia il desiderio di approcciarsi a un’università internazionale, facoltà e lingua di riferimento.

Un aspetto di fondamentale importanza è pertanto quello di rivolgersi a realtà qualificate e in grado di offrire un ampio ventaglio di proposte, capaci di soddisfare le esigenze più diverse, dando un servizio di consulenza a 360°.

Un esempio di come un corso professionale post diploma può fare la differenza

Per cercare di comprendere l’utilità concreta dei corsi post diploma abbiamo pensato di proporre un esempio.

Prendiamo uno studente che ha conseguito la maturità in ambito turistico. Gli sbocchi professionali naturali possono essere diversi: addetto al front office, guida turistica oppure PR e organizzazione di eventi, solo per citare quelli principali. In tutti questi casi diventa essenziale essere in possesso di competenze ad hoc e da ottimizzare a seconda del tipo di carriera che si decide di intraprendere.

Se nell’organizzazione di eventi un approccio manageriale è d’obbligo c’è, in tutte le figure che abbiamo individuato, un fattore che risulta sempre imprescindibile: la conoscenza delle lingue. A meno che non si sia già avuto modo di trascorrere un anno o più periodi all’estero, padroneggiando il linguaggio nella sua complessità, un corso post diploma di questo tipo risulta una misura preferenziale.

In questo modo la persona riuscirà a conseguire un percorso formativo più rapido ed efficace, certificato e decisamente spendibile nel mondo del lavoro e nel settore turistico in particolare.