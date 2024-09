Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 20, 21 e 22 settembre

Incontri filosofici, musica jazz, mercatini, laboratori per bambini e tanto altro nel fine settimana di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre a Saronno e dintorni.

INCONTRI ED EVENTI

CISLAGO – Venerdì 20 settembre, nella sala convegni di Villa Isacchi, si terrà un incontro per presentare alla cittadinanza il progetto Comunità Amica delle Persone con Demenza. L’iniziativa, nata dal programma “Dementia Friendly Italia”, coinvolge cittadini, istituzioni e associazioni – Qui tutte le informazioni

CISLAGO – Sabato 21 settembre all’Oratorio di Cislago la settima edizione di Al(l) Day Festival, l’evento organizzato dall’associazione “Dudù for you” per sostenere la ricerca oncologica in ricordo dell’amico Alberto Legnani, scomparso a soli 35 anni per un tumore – Qui tutte le informazioni

GERENZANO – Venerdì 20 settembre iniziano i festeggiamenti per i 70 anni dell’Oratorio San Filippo Neri di Gerenzano. Fino al 30 settembre tante iniziative, con una fiaccolata, concerti, cene in oratorio e momenti religiosi per festeggiare insieme un’istituzione che è un punto di riferimento per tutta la comunità – Qui tutte le informazioni

RESCALDINA – Giochi, balli, il truccabimbi, la piccola armeria medievale, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi e l’albero della cuccagna domenica 22 settembre alla Festa dell’Uva di Rescalda che ospiterà il villaggio medievale, unico appuntamento promosso per quest’anno sotto la bandiera del Palio di Rescaldina – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Anche quest’anno il Festival della Filosofia fa tappa a Saronno con tre incontri. Il primo è in programma venerdì 20 settembre alle 20,45 a Villa Gianetti. Matteo Negro, professore associato di Filosofia teoretica nell’Università di Catania, sarà il protagonista dell’incontro dal titolo “L’intelligenza artificiale e la scomparsa del mondo umano” – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 21 settembre, nell’ambito delle iniziative della Settimana della Mobilità Sostenibile, si svolge la terza edizione di Park(ing) Day: 11 stalli di sosta di via Monsignor Castelli (di fronte al parco ex Seminario) si “spoglieranno” dalla loro funzione tradizionale e ospiteranno giochi, sport, musica e iniziative green – Qui tutte le informazioni

SARONNO – In Sala Nevera a Casa Morandi prosegue fino al 29 settembre la mostra “ALBERI !! Back to Nature”, evento ideato da Fabrizia Buzio Negri con le opere di 34 artisti – Qui tutte le informazioni

FIERE E MERCATINI

GERENZANO – Nel mese dedicato all’Alzheimer, le Comunità Amiche delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago organizzano il mercatino di artigianato “Ricordi in fiera”. L’iniziativa si svolgerà domenica 22 settembre dalle 10 alle 18.30 nell’area all’aperto di Villaggio Amico a Gerenzano e vedrà il coinvolgimento degli artigiani del territorio ma anche degli ospiti della Rsa, del Nucleo Alzheimer e del Cdd di Villaggio Amico – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Da venerdì 20 domenica 22 settembre, le bancarelle del Mercatino regionale Abruzzese saranno in corso Italia dalle 10 alle 23 per gustare i “rustell”, gli arrosticini originali abruzzesi, le pallotte cacio e ova, le specialità a base di tartufo e tanto altro. Qui tutte le informazioni

BAMBINI

SARONNO – Voglia di mare al Museo Gianetti di Saronno con il laboratorio “L’Isola del tesoro”. Mari di argilla per i bambini che sabato 21 settembre avranno l’opportunità di costruire una barchetta – svuotatasche – Qui tutte le informazioni

MUSICA

GERENZANO – Domenica 22 settembre alle 16,30 musica e majorettes in piazza XXV Aprile per il “Concerto di fine estate” del Corpo musicale santa Cecilia. In caso di maltempo l’evento sarà ospitato nella palestra della scuola media Fermi – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Musica jazz nel giardino di Villa Gianetti. Sabato 21 settembre alle 21 Laura Fedele in trio con con Stefano Dall’Ora al contrabbasso e Max Furian alla batteria. Ingresso gratuito – Qui tutte le informazioni