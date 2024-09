Domenica arriva la GallaRunTen, occhio alle strade chiuse

Domenica 8 settembre si corre a Gallarate la “GallaRunTen”, manifestazione podistica competitiva cronometrata di cui abbiamo parlato già nei giorni scorsi.

Ovviamente una corsa si svolge su un percorso chiuso, abbiamo chiesto all’assessore alla Polizia Locale Germano Dall’Igna cosa si prevede.

La corsa comporta limitazioni al traffico veicolare in città, lungo il percorso, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, di domenica, per consentire ai podisti di correre in sicurezza (“prevista la partecipazione di 1200 persone”). La partenza è alle 9.30.

La gara si svolgerà lungo il seguente percorso: partenza da Via Milano, lungo Via Cavour, Corso Italia, Piazza Libertà, Via Turati, Via San Francesco, Via Roma, Via Tenconi, Via Volta, Via Pozzoli, Via Carducci, Via 5 Giornate, Viale dei Tigli, Via Nascimbene, Piazza della Repubblica, Via Locarno, Largo Cardoletti, Via Boschina, Via Bertacchi, Via Assisi, Via Egeo, Via Alberto da Giussano, Largo Mozart, Via Sciesa, Via Sottocorno, Via Solferino, Via Padre Igino Lega, Via Palestro, Via San Rocco, Via Villoresi, Via Novara, Via Agnelli, Via Galilei, Via Croce Rossa, Via 2 Giugno, Via Torino, con arrivo presso il parco pubblico Enzo Tortora.

Negli orari d transito non è consentito percorrere le vie interessate e attraversare il percorso nelle vie indicate, nella fascia di passaggio dei podisti.

A Cascinetta venerdì e sabato la “Quatar pass a la Riva”

La GallaRunTen” è inserita nel programma della Festa dello Sport in programma anche sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00: in questo caso si svolge in aree di Ztl e non comporta limitazioni al traffico.

Limitate le chiusure al traffico previste invece per la manifestazione “Quatar pass a la Riva“., prevista da giovedì 5 a sabato 7, con chiusura di via Riva a Cascinetta, nel solo tratto tra via Pegoraro e Corso Cristoforo Colombo. È una strada secondaria e laterale, quindi non causa grossi disagi.