Arriva la GallaRunTen, una mattina di corsa tra i parchi di Gallarate

Arriva la Settimana dello Sport a Gallarate e, nel weekend, arriva anche la GallaRunTen, la corsa podistica per tutti (dai professionisti alle famiglie) che si svolge per le vie della città e che tocca i principali parchi e aree verdi cittadine.

Si corre domenica 8 settembre, su due percorsi, al 10 km e la “Family run” da 5.

C’è qualche incertezza per il meteo, ma la corsa podistica è confermata in ogni caso, quali che siano le condizioni meteo.

Appuntamento ancora vicino all’estate, per il resto: «Quest’anno abbiamo anticipato un pochettino, perchè molte associazioni avevano fatto presente che a metà settembre molte attività sono già iniziate, così come la scuola» dice il sindaco Andrea Cassani.

«Questa è la Settimana dello Sport a Gallarate, una settimana dedicata tutta all’educazione e allo sport, per cui ringrazio le tante associazioni sportive che sono qui anche oggi» ha aggiunto Cassani. «Sabato ci saranno in piazza oltre cinquanta discipline, c’è una brochure che descrive le posizioni degli stand».

Un evento comunitario, prima ancora che sportivo, per vivere la città: «L’ambizione è chiudere il centro delle città per restituirli non tanto al podista professionista ma soprattutto a famiglie e associazioni» dice il presidente di Sport+ Stefano Colombo. «La speranza è che tutte le associazioni possano partecipare alla Family Run da cinque chilometri. E poi invitiamo tutte le associazioni sportive a inventarsi un modo per partecipare, è anche un’occasione per ottenere visibilità».

Partenza quest’anno da viale Milano, percorso poi che si spingerà (per la competitiva) fino al Parco Bassetti, poi rientro in città.

La macchina organizzativa è al massimo: «Maglia e medaglia sono pronte, le maglie saranno distribuite a tutti nel pacco gara, mentre la medaglia è per tutti quelli che arriveranno al traguardo».

Tra gli sponsor ci sono Bcc di Buguggiate e Busto Garolfo (rappresentata da Valentina Lolli), la Hydroservice che festeggia anche mezzo secolo di attività, la Denti e Salute, Carrefour Gallarate.

Il sindaco Cassani annuncia poi un momento particolare: «Ero andato a Castellanza su invito del sindaco Mirella Cerini, lei mi aveva detto che avrebbe partecipato alla GallaRunTen» dice ricordando la sindaca deceduta improvvisamente. «Troveremo il modo per ricordarla anche qui a Gallarate».