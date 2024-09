Doppio successo accademico per la professoressa dell’Insubria Luigina Guasti

Nuovo incarico prestigioso per Luigina Guasti, professoressa di Medicina Interna dell’Università dell’Insubria, nonché direttrice del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Ateneo e del reparto di Geriatria dell’Asst dei Sette Laghi. Nel corso del Congresso europeo di Cardiologia, che si è tenuto a Londra dal 30 agosto al 2 settembre con oltre 32mila partecipanti, la dottoressa Guasti è entrata in carica come presidente del Council for Cardiology practice della Società europea di cardiologia Esc, che nell’occasione ha pubblicato le nuove Linee guida per la gestione della fibrillazione atriale firmato da 22 autorevoli studiosi tra cui la professoressa Guasti.

Le Linee guida 2024 per la gestione della fibrillazione atriale, patologia molto diffusa legata all’avanzare dell’età, sono un documento molto atteso e importante, destinato ad essere nuovo punto di riferimento nel mondo per la materia: il precedente, datato 2000, ha totalizzato oltre 6000 citazioni scientifiche.

«Dal punto di vista scientifico, nelle Linee guida 2024 – come spiega Luigina Guasti – si è scelto di enfatizzare che la presenza contemporanea di più patologie nello stesso paziente (comorbidità) e il management dei fattori di rischio sono centrali e sono il primo passo per evitare e meglio trattare la fibrillazione atriale. Il focus è centrato sul controllo del diabete, dell’ipertensione, dello scompenso cardiaco, dell’obesità, e rivolto a contrastare l’eccesso di alcol e l’inattività fisica. Poi bisogna agire per evitare l’ictus (in fibrillazione atriale esiste il rischio che si formino trombi nel cuore e che poi producano l’ictus) e agire sui sintomi (contenendo la frequenza durante la fibrillazione atriale o ripristinando il ritmo sinusale, scelta che va fatta per il singolo paziente); infine bisogna preoccuparsi di rivalutare questi pazienti in quanto la fibrillazione atriale ha un andamento dinamico. A questo proposito sono sati anche sottolineati i fattori che possono essere fattore scatenante (trigger) di episodi di fibrillazione atriale quali eventi acuti (traumi, infezioni/polmoniti, ricoveri per interventi, squilibri ormonali), nell’ottica di prevedere controlli ripetuti ed eventuali terapie ai pazienti che hanno sviluppato questa aritmia sotto stimolo».

La Società europea di cardiologia Esc è composta da sei Council, sette Associations e vari Working groups su temi specifici. Il Council for Cardiology practice di cui Luigina Guasti è stata nominata presidente è relativo alla Cardiologia generale e ambulatoriale e ha al suo interno la Taskforce di Cardiologia geriatrica, dal 2020 presieduta sempre dalla professoressa Guasti.