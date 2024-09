È morto Totò Schillaci, eroe delle “notti magiche” di Italia ’90

Chiunque ripercorra nella propria testa il Mondiale di Italia ’90 non può non associare i ricordi a Salvatore “Totò” Schillaci. Furono quei giorni estivi delle “Notti Magiche” a fare entrare nella leggenda quell’attaccante atipico, tutta grinta, nel cuore dei tifosi di calcio italiani.

Nato a Palermo il primo dicembre 1964, fu la Juventus a credere in lui prendendolo da Messina. Un’ascesa che lo portò al massimo proprio al mondiale italiano che lo rese immortale. E immortale sarà il suo ricordo anche dopo il triste annuncio di questa mattina – mercoledì 18 settembre – della sua morte. Era malato da tempo e negli ultimi giorni la situazione si era aggravata.

Di lui rimangono le immagini dei festeggiamenti con la maglia azzurra, quella carica di naturale adrenalina che, in pochi giorni, fecero innamorare una nazione intera di quell’attaccante dagli occhi intensi che bucava la porta avversaria con la caparbietà di chi vuole dimostrare al mondo che chiunque può arrivare tra i più grandi. Lui ci è arrivato, e per questo resterà nel cuore di tutti per sempre.