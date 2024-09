E’ un addio poco sereno quello tra Legnano Basket e Nik Raivio

Finisce qui il matrimonio tra il Legnano Basket e Nik Raivio, il campione “americano” che ha esaltato i tifosi, fatto saltare il PalaBorsani, fatto innamorare tanti ragazzini alla palla a spicchi.

Irrimediabile la rottura con coach Paolo Piazza. Gia’ in crisi l’anno scorso, il rapporto si e’ frantumato in questa pre-season. Sabato scorso, a Piacenza, il crac definitivo.

La societa’ ha cercato di rimettere in sesto i cocci, ma Raivio e’ risultato inamovibile. Stasera, il comunicato che sancisce l’addio e non sembra proprio un saluto sereno.

Dalle prime reazioni sui social, leggiamo tanto rammarico per un giocatore tra i piu’ simpatici e apprezzati, arrivati a Legnano dall’estero, per tanti tuttavia “Legnano Basket prima di tutto”.

Il comunicato della società

Il consiglio direttivo del Legnano Basket Knights, riunitosi in data odierna, ha preso atto della decisione dell’atleta Nikolas Thomas Raivio di non rispettare il contratto in essere per la stagione 2024/2025, nonostante i ripetuti tentativi della società di convincere il giocatore a ritornare sulle proprie decisioni.

Il consiglio direttivo, per tanto, ha deliberato all’unanimità di procedere nei confronti del giocatore nelle sedi competenti per tutelare gli interessi di immagine, tecnici e sportivi della società