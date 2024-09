Fa suonare la sirena dei Carabinieri trovata su YouTube e sventa un furto in corso a Calipolis

Un mix di prontezza di riflessi, astuzia e tecnologia e il pronto intervento dei Carabinieri hanno permesso di sventare questa notte un furto a Calipolis, l’oasi verde sul fiume a Fagnano Olona.

A raccontare come sono andate le cose l’ex presidente Claudio Caccin, protagonista del movimentato episodio: «Erano da poco passate le due di notte quando ho ricevuto dal sistema d’allarme un messaggio che diceva “violazione porta officina” e cinque minuti dopo “laser fronte baita”. Sono sceso in bici sulla costiola e ho subito notato movimento in cortile. Ho chiamato il 112 e subito dopo William. Mi hanno assicurato che due pattuglie di carabinieri erano già in arrivo».

Qui il “coup de theatre” di Caccin: «Mi sono avvicinato al muro perimetrale esterno in prossimità del frutteto e con il cellulare ho fatto suonare la sirena dei carabinieri che si trova su YouTube. Ho sentito in cortile un gran trambusto e subito sono andato alla sbarra ad aspettare i Carabinieri. Quando siamo entrati in cortile abbiamo trovato il camion ancora acceso e dei ladri nessuna traccia».

Sul posto i ladri hanno lasciato il furgone carico di attrezzature e i tre lucchetti che chiudevano l’accesso all’officina tagliati.