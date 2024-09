Già al lavoro il nuovo CdA della Fondazione Poretti e Magnani di Vedano Olona

Dopo una breve pausa estiva è entrato nella piena operatività il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Poretti e Magnani di Vedano Olona, che si è insediato all’inizio di agosto.

Il nuovo Consiglio che guiderà l’Istituzione per il prossimo quinquennio è composto da professionisti con importanti esperienze e competenze maturate nel settore della sanità, dell’assistenza agli anziani e alle persone fragili. Il presidente è Luciano Battistella, affiancato dalla vicepresidente Antonella De Micheli. I consiglieri sono Giovanni Barbesino, Alfredo Maiocchi e Daniela Piotti.

«La squadra, composta da volontari, ha l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità dei servizi offerti, promuovendo innovazioni nell’assistenza agli anziani e garantendo un ambiente sicuro e accogliente a tutti gli amici residenti – spiega il neo presidente Battistella – Il nuovo CdA ringrazia sentitamente il Consiglio uscente per il prezioso lavoro svolto. Un grande grazie va riconosciuto all’ex presidente architetto Savio Binaghi che per decenni ha condotto con ottimi risultati la Fondazione. Durante i suoi mandati, ha saputo trasformare e modificare il modo di vivere l’organizzazione, passando dal superato concetto di “ricovero” a quello più moderno di Rsa. Lungimirante verso un’innovativa azienda multiservizi, ha contribuito a dare risposte puntuali di assistenza a tantissime persone non autosufficienti e alle loro famiglie».

«Il nostro impegno sarà quello di conservare tutto ciò che è stato realizzato sino ad ora ricercando nuove soluzioni ai bisogni emergenti in un’ottica pienamente sinergica con il territorio, le istituzioni e le famiglie – conclude Luciano Battistella – In questo cammino di crescita sarà fondamentale il rapporto con tutti i nostri collaboratori che in questi anni hanno dimostrato grande affidabilità e professionalità ed ai quali rivolgiamo un sincero ringraziamento».