A Vedano Olona la giornata di premiazione del Premio “Clara Lubich – Città per la fraternità 2025”

E’ stata presentata oggi pomeriggio la giornata evento che si terrà sabato 5 aprile a Vedano Olona, nell’ambito della dodicesima edizione del Premio Chiara Lubich, organizzato dall’associazione nazionale Città per la Fraternità.

Ad ospitare la giornata di incontro e di studi, come da tradizione, il vincitore “uscente”: l’anno scorso fu Vedano Olona, che ora passa il testimone alla nuova città vincitrice, che per questa edizione 2025 è Soliera, in provincia di Modena.

Il sindaco di Vedano Olona Sergio Mina, l’ex sindaco Cristiano Citterio che l’anno scorso ritirò il premio a Bra, in provincia di Cunero, e il presidente dell’associazione Stefano Cardinali hanno presentato i vari momenti della giornata, che vedrà arrivare in paese delegazioni da tutta Italia.

Al mattino, infatti, è prevista l’assemblea dell’associazione, con la partecipazione di rappresentanze dei circa 140 Comuni che ne fanno parte.

Nel pomeriggio alle 15.30 avrà inizio il convegno “Partecipare per crescere. Il valore della fraternità nella comunità” con la partecipazione di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria e vicepresidente dell’Associazione Città per la Fraternità; Giuseppe Pellegrini, docente di Innovazione tecnologica e società all’Università di Trento, e Mario Bruno, responsabile internazionale del Movimento Umanità Nuova e già sindaco di Alghero, nonché consigliere della Regione Sardegna. A moderare l’incontro sarà Simona Bramanti, insegnante, che guiderà la discussione sui temi della fraternità, della cooperazione e dell’inclusione nelle comunità locali.

Nel corso del pomeriggio, alle 17.30, sarà conferito il Premio Chiara Lubich per la Fraternità al Comune di Soliera, un riconoscimento che celebra coloro che si sono distinti per il loro impegno verso la costruzione di una società più unita e solidale. Quest’anno sono stati 14 i progetti presentati «tutti di uno spessore e di un interesse a livello comunitario e sociale tali da mettere in difficoltà la giuria che aveva il compito di designare il vincitore», come ha spiegato il presidente Stefano Cardinali. Per questo saranno assegnate anche diverse menzioni d’onore.

La serata si concluderà con uno spettacolo alle 21 al Cineteatro di Binago. La compagnia “Stelle del borgo Montecosaro” porterà in scena “Forza venite gente – Frate Francesco”, un musical che racconta la vita di San Francesco d’Assisi vista con gli occhi di suo padre e il suo messaggio di pace e fraternità, temi che risuonano fortemente con i valori del convegno.

La partecipazione al convegno e al musical è libera e aperta a tutti, con la possibilità di prenotazione telefonica o via messaggio. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale Città per la Fraternità o contattare gli organizzatori all’indirizzo email info@cittaperlafraternita.org

(Nella foto: Cristiano Citterio e il sindaco di Vedano Olona Sergio Mina con il premio assegnato nel 2024)