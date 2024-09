Giardiniere italiano cade e perde la vita mentre è al lavoro nel Bellinzonese

Nella giornata di oggi, martedì 10 settembre poco dopo le 17.30, in Canton Ticino a Camorino in via in Piümenta c’è stato un infortunio mortale sul lavoro.

Un 69enne cittadino italiano domiciliato nella regione stava effettuando dei lavori di giardinaggio in un’abitazione privata con un decespugliatore.

Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire è rimasto vittima di una caduta.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. A cause delle gravi ferite riportate l’uomo è deceduto.