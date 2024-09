Gli appuntamenti di lunedì al Busto Arsizio Film Festival

Terzo giorno al festival di Busto Arsizio, con incontri e proiezioni. Il primo appuntamento, alle 17.00 al cinema Fratello Sole (via Massimo D’Azeglio 1) è con la sezione “Opera prima – Primi passi”, che propone il film Disco Boy di Giacomo Abbruzzese. Un arruolato della Legione Straniera incrocia il destino di un uomo che sta cercando di salvare il suo villaggio. Orso d’argento per il miglior contributo artistico al Festival di Berlino 2023, una candidatura ai Nastri d’Argento, due candidature a David di Donatello, una candidatura ai Cesar e un premio vinto ai Lumiere Awards.

Alle 18.30 in sala Monaco (Biblioteca G.B. Roggia, via Marliani 7) l’autrice Caterina Rossi presenterà il suo saggio intitolato Robert De Niro – Riflessioni sull’attore: esordi, New Hollywood, Scorsese, selezionato tra i finalisti del premio Morando, nella rassegna Baff in libreria. Le interpretazioni di Robert De Niro attraversano ormai quasi sessant’anni di storia del cinema; caratterizzate dall’immedesimazione ossessiva sin dagli esordi, si sono attestate come un modello attoriale inedito nel cinema di Martin Scorsese.

Per Baff in serie Maurizio Lastrico (che interpreta l’agente Gabriele Di Lillo), Luca Ribuoli (regista) e Federico Baccomo (sceneggiatore) parleranno di Call My Agent (Cinema Lux, piazza san Donato 5, ore 21.00), serie che racconta il dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Al centro della trama le vicissitudini della CMA, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide.

Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio è il secondo film in concorso per la sezione “Opera prima – Primi passi” (Cinema San Giovanni Bosco, Via Bergamo 12, ore 21.00). Film d’apertura delle Giornate degli Autori 2023, è una coproduzione italo cubana sviluppata dal cortometraggio omonimo di Santambrogio già presentato alla Settimana della Critica nel 2019. Tre diversi mondi si intrecciano a San Antonio de los Baños, un paesino dell’entroterra cubano. Un esordio che lavora sul tempo dell’attesa e del ricordo. A introdurre il film in sala il regista e il produttore Ivan Casagrande Conti. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito.