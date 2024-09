Gli ex fanno a gara per battere il Legnano, alla quarta sconfitta di fila con la Sestese (0-1)

Sestese-Legnano 1-0 (0-0)

Rete: 8′ s.t. Romano.

Sestese: Ferrara, Olivieri, Marcone, Pellini, Scaglione, Della Volpe, Bernasconi (23′ s.t. Cuoghi), Papasodaro (12′ s.t. Mhaimer), Romano, Rossi (29′ s.t. Russo), Lunghi (23′ s.t. Mazzucchelli). 12 Rago 13 Macchi 17 Basso 18 Rancati 19 Pagliari All. Pierluigi Gennari.

Legnano: Cirenei, Marchese, Cancelliere, Cozzi, Sberna, Cossi (40′ p.t. Hasanaj), Ferulli (42′ s.t. Vidhi), Mezzanzanica, Dilernia, Marrulli, Femminò (24′ p.t.. Veroni). 12 Quintiero 13 Hasanaj 14 De Gennaro 16 Nodari 18 Curti 19 Cesarini Sforza. All. Luca Cataldo.

Terna arbitrale: Corna di Bergamo (Galli di Lecco e Cila di Chiari).

Note: serata fresca, campo in sintetico in ottime condizioni. Spettatori: 150 circa. Espulso: al 33′ s.t. Cozzi per doppio giallo

Quarta sconfitta di fila per il Legnano battuto dalla Sestese a Gallarate. Buon primo tempo dei lilla allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Gallarate, con il parziale all’intervallo di 0 a 0. Unico neo per la formazione di Cataldo i due cambi forzati. I lilla perdono per infortunio Femminò al 24′ e Cossi al 40′, sostituiti rispettivamente da Veroni, ultimo innesto di questa settimana ed Hasanaj.

I legni degli ex Pellini, legnanese doc e Romano al 21′ e al 42′ , fanno scorrere però qualche brivido, mentre un altro ex di lusso come Domenico Rossi appare particolarmente in palla. Dura poco però la speranza per i lilla, perché all’8′ del secondo tempo arriva puntuale il castigo dell’ ex, con Romano che fa valere le sue doti di opportunista in area.

Il Legnano si fa vivo al quarto d’ora con il centrocampista Marrulli ma la mira non è delle migliori. Poi ancora il giocatore lilla si fa ipotizzare dal portiere avversario verso la mezzora. Poco dopo il figlio d’arte Cozzi si fa buttare fuori per una simulazione e con un uomo in meno diventa ancora più dura rimontare con il portiere Cirenei che cerca di limitare i danni e il promettente Mezzanzanica e Veroni ultimi ad arrendersi.

Finisce così con l’ennesima sconfitta il posticipo serale. Una domanda però a questo punto, ce la dobbiamo porre: domani si conclude la finestra di mercato per la lista dei trasferimenti, arriverà almeno un attaccante? Dopo quattro stop forse deve cominciare l’ora di assunzione delle responsabilità, perché questo Legnano è davvero molto fragile e rischia di cadere in picchiata senza paracadute. Aspettare di intervenire fino a dicembre pare un grosso rischio. La sconfitta con la Sestese dei tanti ex, che non hanno infierito, resta un’amara beffa che dovrebbe insegnare molto.