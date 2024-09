Gli Hurricane tornano in campo: domenica a Malnate la Coppa Italia

I campioni d’Italia di baseball per ciechi ospiteranno la prima fase della competizione che li vedrà sfidare Messina e Fiorentina

Dopo la vittoria del campionato, gli Hurricane Varese tornano in campo – con lo scudetto sul petto – per la prima fase della Coppa Italia di baseball per ciechi.

L’appuntamento è al Gurian Field di Malnate dove la squadra di Cisv (Ciechi Sportivi e Ipovedenti Varesini) ospiteranno la UniMe di Messina e la Fiorentina Bxc.

La prima si svolgerà alle 10.30 tra i varesini e Messina. Alle 13.00 i siciliani affronteranno la Fiorentina, che sarà in campo anche alle 15.30 per l’ultima gara del triangolare contro gli Hurricane.

In contemporanea saranno impegnati anche gli altri tre gironi a Bergamo (Thunder’s Five Milano, Blind Fighters e Leonessa Bresca), Roma (Roma All Blinds, Blind Karalis e Fortitudo Bologna) e Milano (Lampi e Thurpos).

Le vincenti si sfideranno poi nelle finali di domenica 15 settembre a Bologna per aggiudicarsi la coccarda tricolore.

Gli Hurricane, dopo aver riportato a Malnate lo scudetto, non sono sazi e proveranno a cucirsi sul petto anche il secondo alloro stagionale.