I Mastini chiudono il precampionato segnando e facendo divertire

Negli ultimi 60 minuti di preseason i mastini si divertono, fanno divertire il pubblico e dimostrano di essere pronti per l’inizio della stagione. Per l’ultima amichevole all’Acinque Ice Arena arriva il Bellinzona, per l’occasione coach Glavic modifica l’assetto dei suoi mastini. Prima linea con Matonti M. e Makinen in difesa e in avanti il terzetto Borghi M., Kuronen, Ghiglione. In seconda invece la coppia Schina, Crivellari con capitan Vanetti, Franchini e Piroso.

E’ un Varese con le idee chiare, che parte subito forte e passa al 5’ minuto, è Franchini il più lesto a ribadire in rete un disco rimasto davanti alla gabbia dopo un tiro dalla distanza di Vanetti. Il pareggio svizzero scaturisce da una leggerezza dei gialloneri in Powerplay, incomprensione su un cambio, disco lasciato libero e Bellinzona lesto ad involarsi verso la gabbia di Perla per l’1-1. Tempo di rimettere in gioco il disco ed è Makinen dalla blu a riportare avanti Varese concludendo al meglio il PowerPlay giallonero. Primo periodo che va in archivio con Varese che chiude Bellinzona nel terzo senza però trovare la via della rete.

Secondo terzo che si apre con gli elvetici che mettono sul ghiaccio maggiore agonismo e fisicità, con i ragazzi di coach Glavic che si fanno trovare pronti gestendo bene anche una situazione di inferiorità. All’11’ un break di Franchini che intercetta il disco a metà campo e si invola verso il golie avversario che è costretto a fermarlo con un fallo.

Dal powerplay successivo è ancora Makinen, sempre dalla blu ha trovare la rete del 3-1. Nell’ultima parte di tempo Bellinzona prova a farsi vedere in avanti, ma trova in Perla un ostacolo insuperabile.

Terzo periodo i gialloneri si divertono e fanno divertire trovando per 3 volte la via del gol. Al 2’ e 11’ sono due slalom, il primo di Franchini e il secondo di Ghiglione. Nel mezzo al 7’ è Tilaro ha recuperare un disco nel terzo offensivo e trovare Kuronen libero davanti alla gabbia avversaria che insacca. Nel finale di partita è il giovane Filippo Matonti ha mettersi in mostra; entrato ad inizio periodo il classe 2007 con una serie di parate che fanno scrosciare gli applausi dalle tribune.

Da sabato prossimo si farà sul serio, a Varese arriverà Dobbiaco, e vedremo se i ragazzi di coach Glavic riusciranno a mettere sul ghiaccio qunato visto di buono in queste tre amichevoli.