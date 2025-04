Michael McDermott in concerto in Sala Montanari a Varese

Giovedì 10 aprile la città di Varese ospita il concerto di Michael McDermott, tra i più apprezzati cantautori rock d’oltreoceano. L’artista si esibirà alle ore 21 in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri, in un concerto intimo, voce, chitarra e pianoforte, che ripercorrerà trent’anni di carriera. L’evento, gratuito e aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili, è organizzato dal Comune di Varese.

«Un evento che va ad arricchire ulteriormente la proposta culturale cittadina – dice l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – con l’opportunità di assistere all’esibizione dell’artista che nel 2021 a Sanremo si aggiudicò il prestigioso Premio Tenco alla carriera».

Michael McDermott fa tappa a Varese per un concerto unico in cui presenterà anche il nuovo album, Lighthouse on theshore, e ripercorrerà alcuni dei suoi brani più famosi, come quelli contenuti nell’album d’esordio 620 W. Surf , considerato ancora oggi dalla critica uno dei dischi più belli di sempre del rock mondiale, in grado di attirare anche l’attenzione di Stephen King, tanto che lo scrittore nei suoi romanzi si è spesso ispirato ai testi delle canzoni di McDermott.

Il concerto sarà a ingresso libero e sarà aperto dalla giovane cantautrice canadese/irlandese 0stella, nome d’arte ispirato dal brano Oh, Stella di PJ Harvey. La sua musica è una fusione tra il rock alternativo canadese e le tradizioni irlandesi. Un’artista che ha iniziato il suo tour da solista nella Giornata della Terra, il 20 aprile del 2022, spostandosi unicamente in bicicletta e percorrendo quasi 10.000 km.

Appuntamento dunque il 10 aprile in Sala Montanari: la sala aprirà le porte dalle 20.30 per consentire al pubblico di prendere posto.