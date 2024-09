Il Fiocco d’oro porta a Varese la settimana di sensibilizzazione sul cancro pediatrico

Ripartono dall’Educandato di Roggiano gli incontri per la prevenzione del cancro in età pediatrica nelle scuole di Varese e provincia promossi da Fondazione Giacomo Ascoli in occasione della campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema Accendi d’oro, accendi la speranza, dal 22 al 29 settembre.

La campagna quest’anno è dedicata alla legge per il diritto all’oblio – in fase di approvazione – che permetterà a oltre 45mila ex pazienti oncologici pediatrici di accedere equamente a servizi finanziari, bancari, assicurativi, e al mondo del lavoro e dell’adozione.

L’iniziativa cade ogni anno alla fine di settembre, il mese internazionale su sensibilizzazione sul cancro infantile, ed è promossa dalla Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica onlus) di cui Fondazione Giacomo Ascoli è parte.

Simbolo dell’Accendi d’oro, accendi la speranza sono i Fiocchi d’oro da tatuare sulle braccia: chi indossa i “gold ribbon” riconosce apertamente il coraggio, la forza e la resilienza dei bambini e adolescenti che combattono il cancro e delle loro famiglie.

Nei prossimi giorni Fondazione Giacomo Ascoli distribuirà i fiocchi d’oro nel Day center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale di Varese tra i sanitari, i bambini in cura e i loro familiari e tra i volontari della Fondazione, sempre presenti nella struttura per sostenere i piccoli pazienti e i loro genitori. E i Fiocchi d’oro saranno distribuiti anche agli studenti dell’Educandato di Roggiano che ha aderito all’iniziativa.

«La scuola ha il compito di informare – afferma Angela Ballerio, ex insegnante e mamma di Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – Con le scuole avviamo ogni anno un nuovo ciclo di incontri per parlare agli studenti di tumori, di cosa sono, come si prevengono e come si curano, sempre meglio e sempre di più. Conoscere certe tematiche dà a bambini e ragazzi la possibilità di capire e di essere tranquillizzati. Chiunque si può ammalare, è vero, ma si può guarire, anche dalle malattie più spaventose».

Al termine della settimana di sensibilizzazione i ragazzi del gruppo adolescenti di Fondazione Giacomo Ascoli, accompagnati da alcuni volontari, avranno la possibilità di partecipare all’evento annuale che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dedica alle iniziative di carattere sociale nella Tenuta di Castelporziano.