Il Milan Futuro bagna l’esordio a Busto Arsizio con un pareggio contro il Carpi

Un pareggio che vale il primo punto in serie C per il Milan Futuro, la squadra di giovani rossoneri impegnata nel girone B. Sul campo di Busto Arsizio, in attesa che siano terminati i lavori a Solbiate Arno, “casa” del Milan Futuro per questa stagione, i ragazzi di mister Bonera hanno impattato per 1-1 contro il Carpi dell’ex Pro Patria Stanzani, passato in vantaggio nel primo tempo con un gol di Zagnoni. La rete del pareggio su rigore realizzato da Francesco Camarda, la giovanissima punta classe 2008 che si è anche procurato il penalty.

Da segnalare tra le fila rossonere l’ottimo esordio del neoacquisto Silvano Vos, arrivato nell’ultimo giorno di mercato e per molti già pronto per la prima squadra. Da sottolineare anche la prestazione di Kevin Zeroli, nato a Busto Arsizio e cresciuto a pochi chilometri dallo Speroni ed ora capitano della squadra del Milan Futuro: per lui è stata davvero una gara giocata in casa.

Prossimo incontro per i rossoneri in trasferta contro la Torres domenica 8 settembre alle 20.45.

(Foto Ac Milan)

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-CARPI 1-1

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jiménez, Minotti, Bartesaghi (29’st Coubis), Bozzolan; Sandri (39’st Longo), Zeroli; Cuenca, Hodzic (1’st Vos), Traorè (1’st Fall); Camarda (43’st Malaspina). A disp.: Colzani, Mastrantonio; D’Alessio, Duțu, Magni; Gala, Liberali; Alesi, Sia, Turco. All.: Bonera.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Forapani, Mandelli, Contiliano; Cortesi (5’st Figoli); Gerbi (14’st Sall), Saporetti (14’st Stanzani). A disp.: Lorenzi, Pezzolato; Verza, Cecotti, Nardi, Amayah, Zoboletti, Sereni, Rossini, Mazzali. All.: Serpini.

Arbitro: Di Mario di Ciampino.

Gol: 17′ Zagnoni (C), 23’st rig. Camarda (MF)

Ammoniti: 29′ Forapani (C), 41′ Gerbi (C), 44′ Bartesaghi (MF), 21’st Figoli (C), 40’st Jiménez (MF)