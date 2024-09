Il Ministro Valditara a Varese: visita al liceo Manzoni, al collegio Rotondi e all’alberghiero Falcone

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito prof. Giuseppe Valditara lsarà in provincia di Varese lunedì 30 settembre.

La prima tappa sarà alle 9.30 in Prefettura per la riunione del tavolo sulla sicurezza indetto dal Prefetto Salvatore Pasquariello dove ritratterà anche di disagio giovanile e di prevenzione della violenza.

Giusto un saluto per poi spostarsi al liceo Manzoni di via Morselli alle 20 mentre alle 11.30 sarà in visita a Gorla Monte al Collegio Rotondi che quest’anno festeggia i 425 anni dalla fondazione.

Chiude il programma la tappa all’istituto alberghiero di gallarate Falcone dove il ministro si fermerà per il pranzo realizzato dagli studenti del percorso enogastronomici.