Il paese dei balocchi in piazza a Somma Lombardo per la Festa d’autunno

Nella Festa d’autunno promossa dall’associazione Pro Somma domenica 29 settembre 2024 nella zona dell’area mercato di Somma Lombardo, l’associazione La casa di Mago Merlino propone Il paese dei balocchi.

Una piccola “città”, con tanta fantasia dove giocare liberamente con corde, gessi, biglie, costruzioni Lego. Giochi semplici a disposizione per divertirsi e per mettersi anche alla prova .

Ci sarà anche La città ideale, dove installare una casetta, nel grande tabellone che Mago Merlino sta preparando e colorando e dove ogni bambino potrà lasciare, su una bandierina, il proprio desiderio su come vorrebbe la sua città ideale: “Cosa vi piacerebbe trovare in città per il vostro divertimento, per la vostra passione, per stare insieme agli altri? – chiedono i promotori ai bambini – È importante in questo contesto di gioco e socialità raccogliere anche i vostri desideri”.

“Il messaggio in bottiglia” è invece il titolo del laboratorio proposto ai bambini invitati a inseire in una piccola bottiglia che potranno decorare a piacimento, un messaggio diretto a uno sconosciuto.

Le bottigliette saranno poi distribuite da Mago Merlino nel periodo di Natale, in posti magici, per essere ritrovate come uno dono speciale e inaspettato.