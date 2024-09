Il rimpasto di giunta più pazzo (e lungo) della storia a Busto Arsizio. Via l’assessore alla Sicurezza

C’è chi non esita a definirlo il rimpasto di giunta più pazzo della storia quello che sta vivendo l’amministrazione di Busto Arsizio, a fronte della richiesta di Fratelli d’Italia (il partito che esprime il sindaco Antonelli) di avere più peso in giunta dopo il risultato delle elezioni europee in cui i meloniani hanno riconfermato il ruolo di primo partito d’Italia.

La vittima sacrificale, per ora, è Salvatore Loschiavo dopo mesi di tira e molla con la Lega non intenzionata a cedere di un millimetro. Dunque non rimaneva che rimuovere un assessore della civica Antonelli sindaco e la scelta è caduta sull’assessore alla Sicurezza e Mobilità sostenibile che ieri, sabato, ha salutato tutti.

Un addio, quello di Loschiavo, salutato con tristezza da molti dipendenti comunali che hanno collaborato in questi tre anni con un momento di festa a lui dedicata.

E lui ha ringraziato con un post su Facebook: «Ho trascorso con voi tre anni meravigliosi! Siete stati la mia seconda famiglia o, forse, la prima! Abbiamo lottato insieme per portare avanti progetti e costruire la Città di domani. Abbiamo sperato e crediamo in una Città migliore. Ieri, ai saluti, del tutto inaspettata, mi avete riservato una festa che nemmeno nei palazzi alti della politica riservano. Mi avete riempito il cuore. Viva la Polizia Locale! Viva Busto Arsizio!».

Al suo posto dovrebbe andare il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Folegani, classe 1990, cresciuto politicamente negli ambienti di Comunità Giovanile e poi approdato in Fratelli d’Italia. Di professione è avvocato civilista con studi a Busto Arsizio e Legnano. L’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ma per lui si parla anche della poltrona di assessore all’Urbanistica.

Nel frattempo, però, qualcuno ha già dato il “benvenuto” all’assessore in pectore (che potrebbe anche ottenere la delega di vicesindaco), con uno striscione anonimo di insulti nei suoi confronti. Lo striscione, posizionato sulle reti del cantiere del Palaghiaccio, la dice lunga anche sul clima che si sta vivendo all’interno della maggioranza.

La questione rimpasto, però, potrebbe non finire qui. In rampa di lancio c’è anche il consigliere comunale della lista Antonelli Matteo Sabba che da più parti viene indicato al posto di Loschiavo. Prima, però, c’è da convincere la Lega a lasciare libero il posto attualmente occupato da Giorgio Mariani.