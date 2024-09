Inizia l’era di Luca Cataldo sulla panchina del Legnano calcio

Luca Cataldo, come ampiamente preannunciato, è il nuovo allenatore della prima squadra. Milanese classe 1979, il neo tecnico dei lilla ha sottoscritto un accordo fino al prossimo 30 giugno 2025 e guiderà la squadra nel campionato di Eccellenza 2024-2025. Nella massima categoria regionale, il mister ha allenato il Cerano, la Casatese Rogoredo e la Romentinese. Nell’annata 2017-2018, inoltre, Luca Cataldo si è seduto sulla panchina della Castanese vincendo il campionato di Promozione e conquistando l’approdo in Eccellenza. Ex difensore centrale cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, da calciatore Luca Cataldo ha vestito tra le altre le maglie di Pro Sesto, Fanfulla, Seregno, Solbiatese e Vigevano.

Inizia cosi’ l’era Cataldo e per il Legnano , in attesa anche del fatidico passaggio di quote appena saranno dissequestrate, inizia anche il tempo di sbagliare meno mosse possibili. Cataldo raccoglie un testimone pesante, allenare il Legnano è sempre un onore ma anche un onere, un’opportunità importante in carriera come dimostrato da chi lo ha preceduto.

Il suo compito non è dei più semplici. Sabato a Caronno arriva il Pavia, subito tra gli ossi più duri per testare le nuove velleità lilla. Ci saranno da sistemare parecchie cose, prima di tutto non prendere tutti i gol finora incassati. Gli innesti dovranno confermare sul campo che la direzione presa è quella giusta, i margini di errore sono ristretti, perché poi ci sarà solamente la finestra invernale e vogliamo augurarci che il Legnano non abbia necessità di ricorrere al mercato di riparazione in maniera massiccia.

«C’è voglia di fare bene da parte della nuova dirigenza – ha dichiarato il neo allenatore dei lilla Luca Cataldo – che sta correndo per trovare soluzioni tecniche per rinforzare la rosa e dei giocatori sul mercato che possano dare una mano. Ho iniziato a conoscere i calciatori attualmente a disposizione per capire quali sono le loro caratteristiche. Il mio primo obiettivo è dare alla squadra compattezza e solidità affinché possa essere il prima possibile competitiva in questo campionato di Eccellenza. I giocatori devono essere veloci ad adattarsi alle nuove richieste. Sono consapevole che una piazza blasonata come Legnano meriti di disputare dei campionati di vertice. In questo momento siamo però in una fase di ricostruzione e sarà necessario avere pazienza per raggiungere il nostro realistico obiettivo di questa stagione che sarà quello di mantenere la categoria. La dedizione al lavoro, l’applicazione, l’equilibrio e l’entusiasmo sono le altre chiavi che ci permetteranno di raggiungere il nostro obiettivo. Lavoro, lavoro e ancora lavoro: non conosco altre strade per raggiungere a fine aprile il traguardo che ci siamo prefissati. Al termine della stagione la società farà poi le sue valutazioni per poter migliorare ancora».

Mister Luca Cataldo debutterà sulla panchina del Legnano nella partita di campionato di sabato pomeriggio alle 17,30 a Caronno Pertusella contro il Pavia. Nei prossimi giorni all’attuale staff tecnico si potrebbe aggregare un collaboratore di fiducia dell’allenatore per ricoprire il ruolo di vice.