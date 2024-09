Jole, elba e voga in piedi: 500 atleti in gara a Corgeno per i tricolori

Tradizionale appuntamento tricolore a Corgeno di Vergiate dove – tra sabato 7 e domenica 8 settembre – vanno in scena i Campionati Italiani per jole lariane, elba e voga in piedi, specialità gestite dalla Federazione del canottaggio a sedile fisso (FICSF) per cui è una abitudine assegnare i titoli sulle acque del lago di Comabbio.

A gestire l’organizzazione locale è ovviamente la Canottieri Corgeno, supportata dai patrocini di Regione, Provincia e Comune ma anche della Varese Sport Commission, del Parco del Ticino, della Camera di Commercio varesina e del Coni Lombardia.

L’appuntamento vergiatese porta con sé numeri rilevanti: poco meno di 400 gli equipaggi iscritti (303 tra jole ed elba, 76 per la voga in piedi) grazie all’impegno di 42 società remiere che schierano un totale di circa 500 atleti. Il Varesotto sarà rappresentato da De Bastiani Angera, Canottieri Arolo, Germignaga, Cerro Sportiva, Porto Ceresio, Canottieri Ispra, Sport Club Renese oltre naturalmente dai padroni di casa della Corgeno.

«I numeri sono piuttosto significativi e non vediamo l’ora di assistere alle spettacolari sfide che ci proporrà il lago di Comabbio – spiega il presidente federale Marco Mugnani – Grazie alla Canottieri Corgeno per l’impegno nell’allestire un “supercampionato” allargato anche alla voga in piedi». Una specialità – ricordiamo – tipica del Nord-Est che porterà nel Varesotto numerose società venete.

«In questo 2024 la nostra società ha ospitato una lunga serie di manifestazioni – ricorda il numero uno di Corgeno, Giovanni Marchettini – ma anche parecchi club giunti qui da ogni parte del mondo grazie al nostro centro remiero attrezzato per queste discipline e alla attrattività del nostro lago».

Al termine delle regate saranno assegnati diversi trofei: quello per la classifica generale è intitolato a Guido Cantù mentre quelli di Jole ed Elba portano i nomi di Carlo Bogni e Raffaele Simonetta. Tra gli altri spicca il trofeo perpetuo “Sinigaglia” che va al miglior club delle jole seniores maschili; il “Guido Bianchi” premierà la prima società della classifica junior maschile e femminile mentre il “Luigi Tosti” andrà ai primi della classifica giovani (jole ed elba). Infine sarà stilata la graduatoria con i risultati della voga in piedi con un trofeo per la migliore squadra della VIP 7,50.

Il programma prevede sabato l’accreditamento dalle 7 alle 8 presso la segreteria gare che si trova alla postazione d’arrivo; il Consiglio di Regata sarà alle 8 mentre la cerimonia d’apertura con alzabandiera alle 8:30. Le batterie eliminatorie (seguite dai recuperi) alle 9 con anche le finali VIP delle specialità senza batteria. Domenica tutte le finali a partire dalle 9.