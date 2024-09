La Asd Ternatese presenta la sua nuova squadra di terza categoria

L’Asd Ternatese Calcio ha svelato la sua nuova squadra di terza categoria nella serata di venerdì 30 agosto. La formazione composta da giocatori con un’età media di 24 anni (molti dei quali sono cresciuti proprio nei settori giovanili della Ternatese) ha appena cominciato il campionato e rappresenta un risultato importante per la società, che solo pochi anni fa ha attraversato un momento molto difficile.

«Il progetto – spiega il presidente della Asd Ternatese Giuseppe Bognolo – per costruire la nostra squadra di terza categoria è cominciato un anno fa. Allora uscivamo da un periodo buio, siamo partiti dal niente e oggi siamo arrivati a questo punto. Possiamo contare su un’ottima squadra e non vediamo l’ora di vedere i risultati che i nostri giocatori riusciranno a raggiungere».

A differenza della maggior parte di squadre che giocano in terza categoria, i calciatori della Ternatese non riceveranno nessun compenso. «Il nostro obiettivo è di vincere, non solo sul campo, ma anche nella vita – ha sottolineato il vicepresidente della Ternatese Donato Lacerenza. Insieme al Comune, alle scuole e alle realtà del territorio abbiamo sposato il progetto Ternatese Calcio per promuovere i valori più importanti dello sport e creare una comunità inclusiva. Per questo i nostri calciatori partecipano a un campionato di terza categoria senza ricevere un centesimo, dimostrando una passione per questo sport e una maturità rare. Saremo la dimostrazione che per raggiungere i risultati non servono i soldi. Mi auguro che molte altre società sportive ci prendano come esempio».

«Questi giovani calciatori – ha poi commentato il vicesindaco di Ternate Renato Pannullo – affronteranno una sfida importante, ma la vera vittoria per la Ternatese è già questa sera. La formazione di una squadra di terza categoria è una piccola vittoria anche per la nostra amministrazione, che ha sempre dato fiducia alla società anche durante il suo periodo più difficile. Fiducia che è stata ampiamente ripagata. Invito i giocatori a divertirsi e offrire il loro sostegno ai loro compagni di squadra più piccoli nei settori giovanili».